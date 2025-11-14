filmkritikafilmtvfrankensteinguillermo del toro
Guillermo del Toro Frankensteinje bizonyítja: ha a papa egy szörnyeteg, ne csodálkozzunk, ha a gyerek is az lesz

admin Polák Zsóka
2025. 11. 14. 19:10
A gótikus mesék specialistájának több mint két évtized kellett, hogy legyen mersze hozzányúlni legdédelgetettebb álmához. Frankenstein szörnyébe ezúttal Guillermo del Toro lehelt immár sokadjára életet, hogy újra elmondja az örökérvényű, immár több mint kétszáz éves példázatot arról, mi történik, ha az ember istent akar játszani. Ezúttal azonban a teremtő-teremtmény dinamikán túl beemel egy másik aspektust is: az apáét és a fiúét. Kritika.

Egyszerre a legnagyobb álma és tragédiája – valahogy így jellemezte Guillermo del Toro a kapcsolatát a Frankensteinnel. Az Oscar-díjas filmkészítő mintha egész életében erre a filmre készült volna: A faun labirintusától kezdve A víz érintésén át a Pinokkióig mindenben ott volt a kirekesztettek története, ez pedig mi másban is csúcsosodhatott volna ki, ha nem Mary Shelley több mint kétszáz éves, de a filmkészítőket azóta is szüntelenül izgató történetében?

Del Toro tehát valóban évtizedek óta dédelgette a filmtervet, amelyről egy ponton azt is mondta, ölni tudna érte. Saját bevallása szerint ő maga is megijedt a kihívástól, ráadásul mindebben benne volt az a kettősség is, hogy ha elkészíti álomprojektjét, akkor többé nem álmodhat róla – ebben látja a filmkészítés tragédiáját. Nem lehet ebbe nem belelátni Victor Frankenstein példatörténetét, akinek legnagyobb álma, a legmerészebb teremtése egyben legnagyobb tragédiája is lett. Szerencsére del Toro tragédiája másféle, filmjével nem egy szörnyeteget szabadított a világra, hanem a klasszikus feldolgozásokhoz meglepően közel álló, a történetet sokban nem újraértelmező, de gyönyörű adaptációt.

Shelley rémregényét azóta dolgozzák fel rendületlenül, amióta csak van erre lehetőség: az 1818-ban megjelent könyvet már 1823-ban színpadra vitték Londonban. A filmezés megjelenése óta pedig gyakorlatilag levakarhatatlan a rendezők bakancslistájáról is: már 1910-ben feldolgozták egy némafilmben, 1931-ben pedig Boris Karloff tette halhatatlanná a figurát. A legtöbben valószínűleg Kenneth Branagh 1994-es adaptációjára emlékeznek, de napjainkra sem szűnt meg a Frankenstein-sztori filmre vitele vagy épp újraértelmezése iránti vágy, elég csak az utóbbi két évből a Lisa Frankensteinre vagy a Szegény párákra gondolni.

Del Toro a klasszikushoz nyúlt, az ő rendezői víziója talán Branagh adaptációjához áll a legközelebb. Nem távolodott el a történet magjaként szolgáló teremtő-teremtmény bonyolult kapcsolatrendszerének kibogozásáról, cserébe viszont beemelt egy másik szálat: az apa-fiú viszonyt. Meglepően sokat időzik Frankenstein gyerekkorában, pontosabban azon szegletében, hogyan lett az egyébként anyja által nagyon szeretett csupaszív kisfiúból a rideg apja által teremtett, istent játszó szörnyeteg.

A transzgenerációs traumák tükrébe helyezett Frankenstein-sztori nemcsak újszerű, de aktuális is, ráadásul Del Toro saját apaélményét is becsatornázta a filmbe.

