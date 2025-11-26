Szenvedélyes nők: Herendi elhozta a moziba a középszerű tévézés élményét

Nincs abban semmi különös, hogy a Futni mentem tavalyi váratlan sikere után Herendi Gábor csinált egy nagyon-nagyon hasonló filmet. Minek változtatni valamin, ami bejött? A Futni mentem-recept pedig nem kicsit jött be: pár hónappal a bemutatása után már a rendszerváltás óta legnézettebb magyar film volt – A miniszter félrelép 1997-es megjelenése óta nem váltottak jegyet annyian hazai gyártású mozira, mint Herendiék romkomjára (nem sokkal később aztán lenyomta a Demjén-musical, de a mágikus határt azért mégiscsak a Futni mentem lépte át először). Herendi, Berta Balázs és Kárpáti György producerek, valamint Divinyi Réka forgatókönyvíró nem is vesztegették hát az időt, rögtön nekiláttak magyarra hangolni egy másik, szintén nagysikerű cseh vígjátékot, a 2010-es A nők megkísértését.

Nyilván jól megy majd a mozikban a magyarul Szenvedélyes nőkre keresztelt film is: ez is tele van szimpatikus, szép emberekkel, annál is szebb lakásbelsőkkel, komolytalan problémákkal és bőkezűen adagolt helyzetkomikummal, de ami talán ezeknél is fontosabb, hogy ezt is sikerült a karácsony előtti időszakra időzíteni – a komor téli napokra, amikből az ember szívesen szakad ki némi klisés romantikával és súlytalan nevetgéléssel.

Az egyetlen probléma, hogy a Szenvedélyes nők jóval butább lett a Futni mentemnél – pedig már azt sem lehetett szövevényes cselekménnyel vagy nagyívű karakterdrámákkal vádolni.

