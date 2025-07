A Squid Game-nek vége, a véres gyerekjátékok azonban garantáltan folytatódnak

No Ju-han / Netflix

No Ju-han / Netflix

A Squid Game befejező évada olyan, mint egy házi dolgozat, ahol egy oldalnyi mondanivalónk van, de a tanár tíz oldalt vár, és árgus szemmel figyel. Így elkezdjük feldúsítani fölösleges szálakkal, sehová sem tartó mondatokkal, ostoba sallangokkal, és reménykedünk, hogy így is átmegyünk valahogy. Aki bírta a második évadot, annál át fog csúszni ez is, akinek viszont már az elsővel is voltak problémái, annak enervált erőlködés lesz a lezárás – amely ugyan valamit lezár, de egy másik, USA-alakú ajtót kinyit. Kritika.

A Squid Game-et ki utálja, ki szereti, de az biztos, hogy szinte mindenki nézi. A dél-koreai sztori felemelkedése már-már sorozattörténeti mérföldkő: a semmiből jött 2021-ben, és a rekordszámok arra utaltak, hogy tényleg mindenki ezt nézte akkoriban – ennek okait itt boncolgattuk –, pedig távolról sem volt hibátlan sorozat. Ahogy az első évadról szóló kritikánkban írtuk, „a szuperlatívuszok azonban még akkor is túlzók lennének, ha a sztori kevésbé lenne bő lére eresztve, az agyonsulykolt társadalmi üzenet pedig nem fulladna ki egy hatásvadász, mégis ásítóan unalmas blöffben,” ennek ellenére popkulturális jelentősége vitathatatlan. A sorozat atyja, Hwang Dong-hyuk nagyon jól érzett rá arra, miből lehet szenzációt gyártani, és bár az eredetileg filmként elképzelt, majd kilenc epizódra elnyújtott sztoriból nem akart folytatást, volt az a pénz és nyomás a Netflix részéről, amiért mégis belefogott a véres gyerekjátékok további kiaknázásába. A második évadra sokat kellett várni, és végül nem is érte meg túlzottan: ugyan adott némi új színt a történetnek, hogy az új évadban az igazi terrort már nem a fegyverek, hanem a megosztottság okozta, a véres szociológiai kísérletbe oltott folytatás már érezhetően kezdett kifulladni, egyre érdektelenebbé válni. A gigantikus lezárást a harmadik évad ígérte, amelyet fél évvel a második után emelt kínálatába a Netflix. A tavaly decemberben nem véletlenül lehetett olyan érzése az embernek a Squid Game második évadát nézve, hogy egy gigantikus előzetest, vagy valaminek csak a felét látta: a Netflix stratégiai döntésének értelmében kettévágták a sorozatot. A harmadik évad pont ott veszi fel a fonalat, ahol a második leejti, és amely dramaturgiai pillanatról az előzőben azt írtuk, a „legizgalmasabb pontja” volt a második évadnak. Az újonnan érkező hat részt látva ez valóban így lett: a főhős által szított lázadás amilyen gyorsan kitört, olyan hamar le is verik, folytatódik a játék, a legnagyobb kérdés továbbra is az, sikerül-e Gihunnak megtörnie a rendszert. Ő azonban már rég nem erre törekszik, és jóformán mellékszereplővé silányul: A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek