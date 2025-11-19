Tömegesen, ok nélkül tilt le embereket a Facebook

Az elmúlt napokban rengeteg felhasználói panasz érkezik amiatt, hogy a Facebook rendszere megvadult és minden ok nélkül kezdett el letiltani fiókokat. A Reddit-fórumokon leírt tapasztalatok szerint mindenkinél ugyanaz történt: minden érthető ok nélkül egyszer csak feldob egy értesítést a Facebook-alkalmazás, hogy a felhasználói feltételek megsértése miatt felfüggesztik a profilt.

A mobilos push-értesítés mellett e-mailben is kiküldött értesítés szerint a felhasználóknak 180 napjuk van megtámadni a döntést, fellebbezés hiányában végleg törlik a fiókot. A hvg tapasztalatai szerint a fellebbezés benyújtása után egy videószelfis azonosítást kért a Facebook alkalmazás. Ennek elvégzése után azt írták, hogy várhatóan több mint egy napot vesz igénybe, míg felülvizsgálják a fiók felfüggesztését.

Több olyan felhasználó is volt, akinél kiberbiztonsági okokra hivatkozott a rendszer. A letiltott emberek többsége arról is beszámolt, hogy teljesen ártalmatlan linkeket küldött épp Messengeren egy ismerősének, és ezeket a linkeket akkora kockázatnak ítélte a rendszer, hogy letiltotta a profilt.

Akinek a privát fiókja le van tiltva, nem tudja használni a Facebook üzleti megoldásait sem. A Redditen többen arra panaszkodnak, hogy online marketingesként vagy közösségmédia-menedzserként így szimplán képtelenek dolgozni. Volt olyan felhasználó is, akinek az esetében nagyjából egy órán belül helyt adtak panasznak és visszaállították a Facebook-fiókját.