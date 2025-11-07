A Meta vagyonokat keres az átverésekből, miközben a felhasználókat megkárosítják

Azok, akik aktívan használják a Facebookot vagy az Instagramot, bizonyára sok csalárd hirdetéssel találhatták már szemben magukat. Mark Zuckerberg cége, a Meta ugyanis, bár azt állítja, hogy komoly harcot folytat a csalók ellen, az üzleti kimutatások mást mutatnak. A Meta ugyanis tavaly azt jósolta, hogy teljes éves bevételének 10 százaléka – nagyjából 16 milliárd dollár, vagyis 5340 milliárd forint – az alkalmazásaiban megjelenő csalárd hirdetésekből fog származni – írja a Reuters.

Ez az elképesztően magas összeg magában foglalja a „csalárd e-kereskedelmi és befektetési rendszerek, illegális online kaszinók és tiltott gyógyászati ​​termékek értékesítésének” hirdetéseit. A jelentés bemutatta, hogy a Meta hogyan nehezítette meg saját mérnökei számára az ilyen hirdetések elleni küzdelmet, ahogyan azt is, hogy miként tették lehetővé a visszaeső elkövetők számára, hogy újabb és újabb hirdetéseket tegyenek közzé.

Volt olyan eset, amikor egy hirdető, akit „pénzügyi csalásban való részvétellel” csíptek el, csak a nyolcadik lebukás után kapott tiltást.

Mindezt úgy, hogy a konkrét esetben csak egy kisebb befektetőről volt szó. A Meta még elnézőbb volt azokkal, akik nagyobb összeget költöttek el a platformon. Esetükben több mint 500 figyelmeztetés gyűlt össze, mire eltávolították őket a platformról. A lap szerint idén mindössze négy nagy hirdetési kampányt tiltott le a cég, amely együtt 67 millió dolláros, vagyis mintegy 22,4 milliárd forintos bevételt jelentett a vállalat számára.

A Reuters állításai szerint a cég vezetése régóta fontolgatja, hogy miként lehetne úgy kordában tartani a csalókat, hogy az ne ártson a cég bevételeinek. Egy ponton a vezetőket állítólag arra kérték, hogy „ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek a vállalat teljes bevételének 0,15 százalékánál nagyobb részt érintenének”. A Meta válaszában azt írta, hogy a csaló hirdetésekből származó bevétel becsült 10 százaléka durva becslés, de alternatív adatot nem közölt. Andy Stone, a Meta szóvivője szerint „az elmúlt 18 hónapban globálisan 58 százalékkal csökkentették a csaló hirdetésekről szóló felhasználói bejelentéseket, és 2025-ig eddig több mint 134 millió csaló hirdetési tartalmat távolítottak el”.