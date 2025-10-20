awsleálláshibaamazon
Leállt a fél internet: weboldalak, alkalmazások és játékok tömegei váltak használhatatlanná az Amazon hibája miatt

Tony Webster / Wikimedia Commons
admin Stéger Dávid
2025. 10. 20. 10:28
Tony Webster / Wikimedia Commons

Hiba lépett fel az Amazon Web Services (AWS) működésében, ez pedig azzal jár, hogy sázmos népszerű weboldal, alkalamzás és játék működése akadozik, vagy állt le teljesen. A Downdetector nevű, internetes szolgáltatások üzemét figyelő honlap szerint az alábbi termékeket érinti a leállás:

  • Snapchat;
  • Epic Games Store;
  • Amazon Prime Video;
  • HBO Max;
  • Roblox;
  • McDonald’s App;
  • Playstation Network;
  • Steam;
  • Disney+;
  • IMDb;
  • Reddit;
  • Zoom;
  • Tinder;

és a listát még hosszan lehetne folytatni.

A hibát az AWS hivatalos weboldala is észlelte, ennél sokkal több információt azonban nem közöltek. A cég elmondása szerint mérnökeik már aktívan dolgoznak a hiba elhárításán, és annak okainak feltárásán. Amennyiben többet árulnak el a hibával kapcsolatban, cikkünket frissítjük.

