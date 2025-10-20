Leállt a fél internet: weboldalak, alkalmazások és játékok tömegei váltak használhatatlanná az Amazon hibája miatt

Hiba lépett fel az Amazon Web Services (AWS) működésében, ez pedig azzal jár, hogy sázmos népszerű weboldal, alkalamzás és játék működése akadozik, vagy állt le teljesen. A Downdetector nevű, internetes szolgáltatások üzemét figyelő honlap szerint az alábbi termékeket érinti a leállás:
- Snapchat;
- Epic Games Store;
- Amazon Prime Video;
- HBO Max;
- Roblox;
- McDonald’s App;
- Playstation Network;
- Steam;
- Disney+;
- IMDb;
- Reddit;
- Zoom;
- Epic Games Store;
- Tinder;
és a listát még hosszan lehetne folytatni.
A hibát az AWS hivatalos weboldala is észlelte, ennél sokkal több információt azonban nem közöltek. A cég elmondása szerint mérnökeik már aktívan dolgoznak a hiba elhárításán, és annak okainak feltárásán. Amennyiben többet árulnak el a hibával kapcsolatban, cikkünket frissítjük.