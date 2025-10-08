Nem mindenhol emeli meg egyből az Xbox-előfizetések árát a Microsoft

Jelentős változtatásokat jelentett be 2025. október 1-én a Microsoft az Xbox szolgáltatásai kapcsán. Amellett, hogy teljesen átstrukturálták a csomagokat, a Game Pass Ultimate árát is drámaian megnövelték. Ennek következtében az eddigi havi 5.490 forint helyett immár 10.890 forintot kell majd fizetni idehaza. Az éves előfizetés ára így már több mint 130 ezer forintra emelkedik.

A gamerek világszerte felháborodtak a döntésen: a lemondásokat kezelő oldal hosszú időre elérhetetlenné vált, annyian próbálták meg egyszerre törölni az előfizetésüket. A vállalat most úgy tűnik, észlelte a felhasználók elégedetlenségét. A Verge szerint ezért a Microsoft jó néhány országban felfüggesztette az áremelést a már aktív előfizetőknél.

Ez azt jelenti, hogy az új, emelt árak csak azokra vonatkoznak, akik most szeretnének előfizetni a Game Passre. Ha valaki már az áremelés előtt is előfizető volt, egyelőre a régi összegért használhatja tovább a szolgáltatást.

A meglévő előfizetők azonban elveszítik ezt a privilégiumot, amennyiben lemondják a szolgáltatást. A Microsoft e-mailben értesítette azokat a felhasználókat, akik számára változatlan áron lesz elérhető a szolgáltatás. Hogy ez pontosan milyen országok felhasználóit érinti majd, azt egyelőre nem tudni, ugyanis a cég nem készített pontos dokumentációt erről.

Fontos kiemelni, hogy a döntés hátterében nem a kivételezés áll, hanem az egyes országok törvényei. Ennek értelmében Ausztria, Németország, Írország, Izrael, Dél-Korea, Lengyelország és India játékosai számára a már meglévő előfizetések esetében nem változik az ár.