Kompakt és üzemidőbajnok okosórával rukkolt elő a Xiaomi

A Xiaomi a szeptember 24-i müncheni bemutatóján nemcsak új okostelefonok és a háztartási kütyük kerültek terítékre, hanem viselhető eszközök is. A kínai gyártó hivatalosan is leleplezte legújabb okosóráját: az üzemidőbajnok Xiaomi Watch S4 kompaktabb, 41 milliméteres verzióját, vagyis a Xiaomi Watch S4 41 mm-t.

A nagy testvérhez képest – érthető módon – itt kisebb képernyőt kapott: az 1,43 hüvelykes panel helyet itt egy 1,32 hüvelykes kerek AMOLED-kijelzőt találunk, viszont változatlanul 466×466 pixeles felbontással, 60 Hz-es képernyőfrissítési frekvenciával és 1500 nites csúcsfényerővel. A súly mindössze 32 gramm, aminek az oka többek között az, hogy a korábbinál kisebb akkumulátor bújik meg a burkolat alatt. A 485 milliamperórás telep helyett be kell érnünk 320 milliamperórával, ugyanakkor a gyártó ígérete szerint az üzemidőt illetően nem lesz szembetűnő a változás.

Ami a további specifikációkat illeti: az óra Bluetooth 5.4-gyel kapcsolódik a telefonhoz (Wi-Fi nincs) és más eszközökhöz, valamint adott a kétcsatornás GNSS, illetve nem hiányzik az NFC sem, így adott az érintéses fizetés lehetősége sem.

Az üzemidő akár 8 nap is lehet, alaphasználat mellett, minden fontosabb funkciót bekapcsolva pedig három napig bírja az óra.

Egészségügyi funkciók terén adott a bőrhőmérséklet-érzékelő, ami a bőrhőmérséklet változásának követése mellett a női menstruációs ciklus követésére és előrejelzésére is alkalmas, de nem hiányzik az alvásfigyelés, a pulzus- és véroxigénszint-mérés sem. Az okosóra 5 atmoszféranyomásig vízálló, tehát úszáshoz is simán használható. Ez már csak azért is fontos, mert a több mint 150 fajta lekövethető sportmód között megtalálható a valós idejű pulzusmérést biztosító úszó mód. A síelők számára pedig a professzionális síelési mód részeként elérhető az esésérzékelés.

A sportolókra gondolva egy dedikált SOS-gomb lehetővé teszi a gyors segélyhívást és a valós idejű helymegosztást is. Kisebb balesetek, nem közvetlen vészhelyzet esetén pedig olyan opció is rendelkezésre áll, amely folyamatos élő helymegosztást tesz lehetővé a sürgősségi kontaktlistánkkal. A Xiaomi HyperOS operációs rendszert futtató okosóra négyféle szíjjal lesz kapható, amelyek az árat is meghatározzák:

a mentazöld vagy fekete gumis szíjjal ellátott óra 59.990 forint,

a fehér színű bőrszíjjal ellátott óra 69.990 forint,

az arany színű rozsdamentesacél-szíjjal ellátott óra pedig 89.990 forint.

A müncheni eseményen a 41 milliméteres óra mellett leleplezték a gyártó Smart Band 10 okoskarkötőjének egy új, Glimmer Edition nevű változatát is. Ez hardveres és szoftveres szempontból is pontosan ugyanaz, mint a tavasszal már bemutatott eszköz, a különbség csupán annyi, hogy a hagyományos gumi helyett fém-üveg szíjat társítottak mellé, méghozzá arany színben. Ez azonban alaposan megdobja a karkötő árát: a 20 ezer forintos alapmodell helyett ezért már 35 ezer forintot kérnek.