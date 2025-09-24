Itt vannak a Xiaomi legújabb jóárasított csúcsmobiljai

A Xiaomi szeptember 24-én, egy müncheni bemutató keretén belül jelentette be legújabb jóárasított csúcsmobiljait: a Xiaomi 15T-t és 15T Prót, amivel teljessé vált a gyártó idei kínálata. Specifikációk terén apróbb finomítgatások történtek a tavalyi szériához képest, akkor a vezeték nélküli töltés megjelenése volt az újítás, így az idei modelleknél már nem volt olyan ordító hiányosság, amit pótolni kellett volna.

Kijelző terén közel azonos képességek jellemzik a két telefont: méretben mind a kettő nagyobb lett, így a 6,67 hüvelykes panel helyett már egy 6,83 hüvelykes AMOLED kijelzőt kapunk, 1,5K-s felbontással (2772 x 1280), a különbség annyi, hogy a kistestvér a képernyő képfrissítése 120 Hz, míg a nagytestvér esetében már 144 Hz-et kapunk. A max fényerő 3200 nit, emellett természetesen adott a HDR10+ és a Dolby Vision-támogatás. A képernyőt egy Gorilla Glass 7i védi a külső behatások ellen.

Xiaomi 15T Pro okostelefon galéria.

6 fotó

A készülékek meghajtásáról a MediaTek Dimensity lapkaszettjei gondoskodnak: az olcsóbb modellt a négy nanométeres gyártástechnológiával készült Dimensity 8300-Ultra, míg a Pro variánst a 3 nanométeres Dimensity 9300+ chipset működteti. Ami a többi komponenst illeti, adott a 12 gigabájt LPDDR5X memória, illetve választástól függően a 256 gigabájtos vagy 512 gigabájtos UFS 4.1-es tárhely.

Ami ennél valamivel izgalmasabb, hogy mi változott a kamerák terén.

Kezdésként, a 32 megapixeles szelfikamera (32MP; ƒ/2,2; 90° FOV; 21 mm) mindkét készülék esetében megegyezik.. A hátlapon pedig továbbra is három szenzor található a két telefonnál, és a megapixeleket illetően itt sincs különbség: egy 50 megapixeles főkamera, egy 50 megapixeles teleobjektív és egy 12 megapixeles ultraszéles egység. Azt persze tudjuk, hogy egyáltalán nem a megapixelek számától lesz jó egy fotós egység, és a lenti adatokat átböngészve rögtön látszik is, hogy a 80 ezerrel többért kínált Pro modellben azért komolyabb fő- és telefotó egység kapott helyet.

Ami a legfontosabb eltérés, hogy a drágább készülék kameraszigetében már egy periszkópos telefotó modul található, amely a főkamerához hasonlóan szintén optikai képstabilizálással (OIS) bír, fókusztávolsága 115 mm, és 5x optikai nagyítást biztosít.

Xiaomi 15T hátlapi kamerák:

50 MP főkamera, Light Fusion 800 szenzorral (23 mm; ƒ/1,7, OIS; 2.0 μm)

50 MP telefotó (ƒ/1,9; 46 mm)

12 MP ultraszéles (ƒ/2,2; 120° FOV; 15 mm)

Xiaomi 15T Pro hátlapi kamerák:

50MP főkamera, Light Fusion 900 szenzorral (23 mm; ƒ/1,62; OIS; 2.4 μm)

50 MP telefotó (ƒ/3,0; OIS; 115 mm, 5x optikai nagyítás)

12 MP ultraszéles (ƒ/2,2; 120° FOV; 15 mm)

Hosszabb üzemidő?

Akkumulátorok terén általában nem nagyon lehet panasz a Xiaomira, a gyártónál rendkívül fejlett mind az akkutechnológia, mind pedig a töltési rendszer. Az eddig sem kicsi, 5000 milliamperórás akupakk most még nagyobb lett: a sima és a Pro modell is 5500 milliamperórés egységet kapott. A gyorstöltésből azonban kicsit visszavett a cég.

A sima Xiaomi 15T továbbra is 67 wattos gyorstöltéssel bír, azonban a Xiaomi 15T Pro modellt a tavalyi 120 watt helyett „már csak” 90 wattal lehet feltölteni. Ennek segítségével nagyjából 45 perc alatt lehet nulláról 100 százalékra pumpálni a méretes aksit. Fontos megjegyezni, hogy az EU-s szabályok miatt az ehhez szükséges töltőfejet nem kapjuk meg a dobozban, csak a kábelt, így aki a gyorstöltés előnyeit szeretné élvezni, 10-15 ezer forintot még rá kell szánni pluszban a kompatibilis adapterre.

A vezeték nélküli töltés továbbra is csak a Pro modell esetében opció: a maximum teljesítmény 50 watt.

A fentiek mellé mindkét esetben adott továbbá az IP68-as tanúsítvány, a Blutooth 5.4, az NFC, a Pro modell pedig már Wi-Fi 7 kompatibilis chipet kapott, szemben a másik mobil Wi-Fi 6E megoldásával. Természetesen mindkét mobil képes eSIM fogadására is. Végül pedig vegyük át még egyszer gyorsan a különbségeket: a Pro 210 grammos, míg a sima 15T csak 194 grammot nyom, és a drágább készüléknél adott a vezeték nélküli töltés, a gyorsabb vezetékes töltés, valamivel erősebb a processzor, magasabb a képernyő képfrissítése, illetve a telefotó és a főkamera is fejlettebb.

Ennek eredménye az alábbi árkülönbség:

Xiaomi 15T árak Magyarországon:

12/256GB: 199 990 forint

12/512GB: 249 990 forint

Xiaomi 15T Pro árak Magyarországon:

12/256GB: 279 990 forint

12/512GB: 329 990 forint

Amit érdemes még kiemelni, hogy a Xiaomi 15T-széria lesz az egyik első termékcsalád, amely megkapja a vadonatúj HyperOS 3 operációs rendszert, várhatóan 2025 novemberében. Ennek fontos újítása, hogy könnyebb kapcsolatot tesz lehetővé a Xiaomi és az Apple kütyük között, így a kínai gyártó mobiljairól sokkal egyszerűbb lesz fájlokat küldeni az iPhone-okra, MacBookokra és iPadekre is, ahogy a képernyő tükrözéséhez is mindössze egyetlen alkalmazás telepítésére lesz szükség.

Útmutató laikusoknak Rendszeresen közlünk okostelefonokra fókuszáló cikkeket, és ezek tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Ebben többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.