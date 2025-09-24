Hasznos újításokkal érkeznek a Xiaomi legújabb robotporszívói

A közelmúltban két Xiaomi robotporszívó, az S20+, illetve az X20 Max tesztelésére is lehetőségem adódott, most pedig arról tudok beszámolni, hogy érkeznek az „utódok”, hiszen a gyártó szeptember 24-én nemcsak a vadonatúj 15T okostelefonokat, illetve a 41 milliméteres Watch S4-et mutatta be, de Xiaomi Robot Vacuum 5 és Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro takarítógépeket is, amelyek természetesen kaphatók lesznek hazánkban.

Mindkét robot olyan önürítő és öntisztító dokkolóval rendelkezik, ami nemcsak kiszippantja a takarítás során összegyűlt port a gépből egy 2,5 literes porzsákba, de adott egy 4 literes tiszta, illetve egy 3,8 literes használt vizes tartály is. Előbbi a feltörléshez, illetve a feltörlőpárnák öblítéséhez biztosítja a vizet, az utóbbi pedig az öntisztításhoz használt folyadékot tárolja. Az állomás a feltörlőpárnák tisztításához az előre beállított szintre melegíti a vizet, ezek szárításához pedig forró levegőt használ. A gyártó állítása szerint ennek köszönhetően mindössze két órára csökken a szárítási idő.

A sima és a Pro modell robotjai egyaránt méretes, 5200 milliamperórás akkumulátorral rendelkeznek, ami a gyártó ígérete szerint akár 140 perces folyamatos takarítást is lehetővé tesz, bár biztos, hogy nem maximum szívőerő mellett – utóbbi mindkét gép esetében 20 000 pascal. Ami pedig nagy újdonság a Xiaomi robotok háza táján, hogy az új gépek már képesek automatikusan behúzni a tetejükön lévő lézeres tornyot.

Ennek köszönhetően a robot magassága a padlótól számítva mindössze 88 milliméterre csökken, ezáltal képessé válik arra, hogy kitakarítson az olyan szűkebb területeknél (ágy, kanapé vagy szekrény alatt) is, ahol legalább 95 milliméter magas hely áll rendelkezésre.

A navigáció mindkét eszköznél folyamatosan lézeres feltérképezésen alapszik, kiegészítve különböző szenzorokkal, de a Pro variáns esetében három kamera is és két erős LED is része a rendszernek, ami nemcsak a közlekedést és a tárgyelkerülést segíti, de akár arra is használható, hogy távolról megtekintsük az általa közvetített képet.

Fontos újdonság, hogy már ezen gépeknél is egy olyan mechanikus karra került az oldalkefe, amit a robot automatikusan képes kinyújtani a falak mellett és a sarkoknál, hogy ezekről a helyekről is kisöpörje a koszt. Emellett a gép hasán található feltörlőrpárnák közül a jobb oldali szintén „kitolható”, hogy lefedjen olyan területeket is, ahová alapból nem érne el a feltörlés közben folyamatosan pörgő kiegészítő.

A Pro modell ugyanakkor nemcsak a roboton található kamera okán fejlettebb a sima változatnál, de ennek a gépnek a dokkolója is tud olyan trükköket, amiket a kistestvér nem. Ezek egyike, hogy a feltörlőpárnák öblítése akár 80 Celsius fokra melegített vízzel is történhet, illetve az állomás képes érzékelni, hogy a feltörlőpárnák milyen koszt gyűjtöttek össze a takarítás során, és amennyiben a gép úgy ítéli meg, hogy szükség van rá, akkor automatikusan újabb öntisztítást végez a takarítást követően.

Mindkét gép novembertől lesz elérhető hazánkban, a Xiaomi Robot Vacuum 5 bevezető ára 249 990 forint, míg a Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro már 299 990 forint. Bár egyik gép sem nevezhető olcsónak, ha ezeket az árakat összevetjük a közelmúltban tesztelt felsőkategóriás robotporszívókért kért összegekkel, akkor láthatjuk, hogy ezek a gépek sem drágábbak, mint a konkurensek hasonló képességű modelljei.

