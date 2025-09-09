iOS 26: megvan, mikor érkezik és melyik iPhone modellekre lesz elérhető

Az Apple megtartotta a szokásos őszi termékbemutatóját, ahol többek között debütált az iPhone 17-széria, az iPhone Air, az AirPods Pro 3 és az új Apple Watch okosórák, illetve kiderült az is, hogy mikortól lesz elérhető az almás okostelefonok operációs rendszerének legújabb verziója, az iOS 26.
A megjelenési dátum: szeptember 15. (hétfő).
Az új rendszer az alábbi (és ennél korábbi) telefonokra már nem lesz letölthető:
- iPhone Xs,
- iPhone Xs Max,
- iPhone XR.
Az alábbi iPhone modellekre jön az iOS 26
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- iPhone SE (2. és 3. generáció)
- iPhone 16e
Az iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max modellek természetesen már előre telepített iOS 26-tal kerülnek forgalomba.
Az új telefonok és a többi frissen bejelentett eszköz képességeiről itt írtunk bővebben, a pontos magyar árakról pedig ide kattintva lehet tájékozódni.
Galéria az iPhone Air és iPhone 17 telefonokról.