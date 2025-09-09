Az Apple idén is szeptember 9-ére időzítette a hagyományos, 2025-ben Awe dropping névre keresztelt termékbejelentő eseményét, ahol a vállalat – többek között – bemutatta az iPhone 17 okostelefon szériát, ami idén is négy modellt jelent: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max.

Az új telefonok képességeiről ide kattintva olvashat bővebben.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az esemény lezárását követően a cég weboldala azonnal frissült a hivatalos árakkal, melyek Magyarországon az alábbiak szerint alakulnak.

iPhone 17 árak:

iPhone 17 (256 GB): 399 990 Ft

iPhone 17 (512 GB): 499 990 Ft

Idén már nincs 128 gigabájtos modell, minden iPhone 17 változat 256 gigabájtról indul, ugyanakkor a nagyobb tárhellyel szerelt modell pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly ilyenkor a 128 gigabájtos iPhone 16.

iPhone Air árak:

iPhone 17 Air (256 GB): 499 990 Ft

iPhone 17 Air (512 GB): 599 990 Ft

iPhone 17 Air (1 TB): 699 990 Ft

iPhone 17 Pro árak:

iPhone 17 Pro (256 GB): 549 990 Ft

iPhone 17 Pro (512 GB): 649 990 Ft

iPhone 17 Pro (1 TB): 749 990 Ft

iPhone 17 Pro Max árak:

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 599 990 Ft

iPhone 17 Pro Max (512 GB): 699 990 Ft

iPhone 17 Pro Max (1 TB): 799 990 Ft

iPhone 17 Pro Max (2 TB): 999 990 Ft

Az iPhone immár 18 éves történetében az iPhone 17 Pro Max az első olyan készülék, ami akár 2 terabájtos háttértárral is elérhető.

