Putyin elrendelte: csak régi, szovjet filmeket vetíthetnek az iskolákban

A Meduza orosz híroldal jelentése szerint Oroszországban az oktatási minisztérium határozza meg, milyen filmeket vetíthetnek le az iskolákban. Most pedig az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kérésére módosítottak a listán.

A nemrégiben közzétett, száz filmet tartalmazó listán egyetlen orosz alkotás sem található, csakis szovjet időkből származók.

Ez azt jelenti, hogy 1991 előtti filmeket nem lehet leadni az iskolákban. A pontos címek listája itt érhető el.