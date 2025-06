„Üdvözlök mindenkit a világűrből” – 415 kilométerről jelentkezett be Kapu Tibor

2025. június 25-én útra kelt Kapu Tibor a világűrbe, az Ax-4 misszió startja tökéletesen alakult. A 24.hu élőben közvetítette a teljes folyamatot, a háttérinfókkal, érdekességekkel, fotókkal és videókkal teletűzdelt hírfolyamunkat itt olvashatja vissza.

A csapat jelenleg 415 kilométerre jár a Földtől, és órákra van attól, hogy dokkolni tudjon a Nemzetközi Űrállomásra. Hogy a folyamat miért ennyire hosszadalmas, arról ebben a cikkben írtunk bővebben.

Nem egészen 23 és fél órával a felbocsátás után a legénység tagjai, az amerikai Peggy Whitson parancsnok, az indiai Subhansu Sukla pilóta, a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski missziós szakértő és persze Kapu Tibor bejelentkeztek az őket szállító Crew Dragon fedélzetéről. Előbb mindenki angolul, majd az anyanyelvén köszöntötte az érdeklődőket.

Hi everyone from space. Üdvözlök mindenkit a világűrből