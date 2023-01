Tényleg olyan jó egy Dyson porszívó, mint amennyit kérnek érte?

A Dyson 2022 végén dobta piacra a legújabb, V12 Detect Slim Absolute névre hallgató porszívóját, amihez 300 ezer forintért lehet hozzájutni. Ez nem kevés pénz egy porszívóért, úgyhogy megnéztem, pontosan mire számíthat az ember egy ilyen komoly összegért cserébe.

A Dyson V12 olyan szempontból nem újdonság, hogy lényegében a 2021-ben piacra dobott, nagyjából 10 százalékkal drágább V15 karcsúsított verziója, amit némi áttervezésnek köszönhetően egy fokkal kényelmesebb használni, mint az elődjét. Mivel a méret kompaktabb, így a szívóerő és a portartály mérete is csökkent, ugyanakkor felszereltség szempontjából ugyanazt kapjuk, mint a nagytestvér esetében. A teljesen újrahasznosítható kartonból készült és a zseniálisan összelegózott kiegészítők miatt meglepően kicsi dobozból az alábbi alkatrészeket szedtem elő:

porszívófej portartállyal,

cserélhető akkumulátor,

porszívócső,

motoros, szőrkefés világító tisztítófej,

motoros szőnyegtisztítófej,

motoros kárpittisztítófej,

résszívófej,

kombinált (széles nyílású és puha kefés) szívófej,

flexibilis használatot biztosító könyök,

csőre pattintható fejtároló,

falra szerelhető dokkoló,

töltőadapter az akkumulátorhoz.

A felszereltségbe belekötni nem nagyon lehet, és a Dyson precizitását jól példázza, hogy a V12 mellé nem egyszerűen odacsomagolták a V15 porszívócsövét, hanem terveztek egy újat. Ez a variáns a valamivel kisebb teljesítményű motor miatt szűkebb, ráadásul hosszabb is, hiszen a korábbinál kisebb portartály okán az egész porszívófej mérete csökkent – a cső hosszát tehát növelni kellett a kényelmesebb, görnyedésmentes takarításhoz.

Újdonság továbbá, hogy itt már nem kell folyamatosan nyomva tartani a „ravaszt”, hogy szívjon a gép, helyette egy hagyományos bekapcsológombot kapunk. Amit viszont sikerült a lehető legrosszabb helyre, a porszívófej tetejére tenni, ami számomra érthetetlen döntés a tervezők részéről. A korábbi modelleken a nyomva tartott gomb a markolat kényelmesen elérhető helyére került, és nem nagyon találtam rá magyarázatot, hogy az új kapcsoló miért került oda, ahol a markolat helyes használata (tehát porszívózás) közben az ujjunkkal elérhetetlen. Nem tragédia, pár pillanatos kényelmetlenségről van szó, de a jól bevált megoldás után elég furcsa, hogy két kéz kell a be- és kikapcsoláshoz: az egyikkel tartjuk a gépet, a másikkal megnyomjuk a gombot.

Használat közben

Ahogy említettem, a portartály mérete csökkent, így a befogadóképessége is: 0,35 liter a rendelkezésünkre álló űrtartalom, ami relatíve kicsi, tehát egy nagyobb, 70–80 négyzetméteres lakás alapos takarításánál jó eséllyel menetközben ürítésre lesz szükség.

A tesztkörnyezetként funkcionáló, macskával (és az általa hátrahagyott extra kosszal) megbolondított, 40 négyzetméteres lakásban ugyanakkor ez a tartály is bőven elégségesnek bizonyult a megszakításmentes porszívózáshoz.

Ha pedig már megszakítás: a cserélhető akkumulátor nemcsak méretre, de a kapacitást illetően is csökkent. A 2500 milliamperórás telep (a V15-ben 3600) a szőnyegtisztító fejet használva Eco módban 50 percig látta el energiával a motort, a közepesnek számító Auto fokozaton 32 percet mértem, míg a maximumot jelentő Boost lépcsőt választva 7 percig tudtam használni a gépet.

Utóbbi elég karcsú eredménynek tűnhet, viszont itt muszáj megjegyeznem, hogy a 150 AW teljesítményű motor ilyenkor 24 000 Pascal szívóerőt fejt ki, ami annyira átlag feletti érték, hogy maximum akkor lehet rá szükségünk, ha kisállattartóként kárpitot vagy egy tényleg nagyon retkes szőnyeget akarunk kitakarítani.

Eco módban 6000 Pascal a szívóerő, míg Auto fokozatra kapcsolva a porszívó a felszívott por mennyiségét, minőségét és a felület típusát figyelembe véve szabályozza a motor teljesítményét a minimum és a maximum között. Esetemben a kikapart macskaalomhoz és a szőnyegre érve azonnal felbúgott a porszívó rögtön felszippantva mindent, és általánosságban elmondhatom, hogy a Boost fokozatra sosem volt szükségem. A középső Auto állásban mindennel megbirkózott a gép, legyen az száraz macskatáp, megszáradt sárdarab, szőr, haj vagy bármi más.

Pascal, avagy szívóerő A különböző takarítóeszközök szívóerejét többek között pascalban szokták megadni, amit Pa-nak vagy kilopascal esetén kPa-nak jelölnek. Ez az az érték, amivel a porszívó az elé kerülő koszt felszívja, vagyis ekkora nyomást fejt ki a takarítandó felületre. Jellemzően a különböző eszközök egymáshoz képesti összehasonlítására is használják annak ellenére, hogy ez a mutatószám nem fedi le teljesen a takarítási képességeket, hiszen azt például az elektromos forgófej által keltett légáram, illetve egyéb más paraméterek is befolyásolják.

A fokozat a porszívófej tetején található színes kijelző alatti gombbal állítható, és a képernyőről leolvasható az is, hogy adott teljesítmény mellett mennyi ideig bírja még az aksi. Láthatjuk továbbá, hogy a gép milyen koszt szívott fel. Egy szenzor ugyanis tényleg érzékeli a felszedett koszt, és nemcsak ez alapján módosítja a teljesítményt, de a kijelzőn grafikus formában meg is jelenik a statisztika. Ami alapvetően elég nagy parasztvakításnak tűnik, hiszen egy átlagember nem nagyon tud mit kezdeni ezzel az információval. De ha már tényleg figyel erre a gép, akkor miért ne lehetne megjeleníteni, marketing szempontjából pedig fontos, hogy más gyártók modelljei ilyen funkcióval – legjobb tudomásom szerint – egyáltalán nem rendelkeznek.

Praktikus mindenes

Nem ez a legerősebb Dyson porszívó, de a szívóereje így is lekörözi a legtöbb konkurenst, és az üzemidő is olyan, hogy egyetlen töltéssel egy nagyobb lakás is kitakarítható. Emellé a V12 olyan eszköz, amit egész egyszerűen jó használni. A porszívófej mindössze 1,5 kg, és akkor sem több 2,4 kg-nál, mikor rajta a cső és a legnagyobb motoros tisztítófej. Az ember nem fárad el, miközben tartja, és megemelve a sarkokban lévő pókhálókat felszippantva sem küszködünk.

A használatot praktikussá teszi a tartozékrengeteg is: a szőrkefés fej tökéletes padlóra, a szőnyegtisztító fej műanyag görgője tényleg segít abban, hogy kipucoljunk mindent a szálak közül, ráadásul (a kárpitfejben lévőhöz hasonlóan) ez a kivehető kiegészítő úgy lett megtervezve, hogy könnyedén, olló vagy szaggatás nélkül leszedhessük róla a felcsavarodott hajszálakat. Az extra fejeknek (résszívó, kombinált) hála kéziporszívóként, a konyhában és a kocsiban is hatékonyan bevethető a V12, a cső és a motor közé illeszthető, flexibilis könyök pedig akkor jön jól, ha nem akarunk lefeküdni a földre a kanapé vagy az ágy alatti részek kiporszívózásához.

Az pedig már tényleg csak bónusz, hogy kapunk egy csőre pattintható fejtartót, amire az említett kiegészítők illeszthetők, hogy ne kelljen keresgélni őket a lakás alapos kitakarítása közben.

Az egyetlen dolog, amivel nem voltam maximálisan megelégedve, az a szőrkefés fej súrlófénye. Manapság minden jobb porszívó rendelkezik ezzel a funkcióval, és a Dyson úgy érezte, hogy ezt is meg kell reformálnia, így a megszokott LED fények helyett itt egy padlót bevilágító lézert kapunk. Zöld színű, menőn néz ki, csak van egy olyan gond vele, hogy a tisztítófej jobb sarkába került, és a fénye nem elég erős ahhoz, hogy egy világos szobában rendesen bevilágítsa a padlót.

Sötétben, félhomályban nagyszerűen működik, de napfénynél vagy a lámpákat felkapcsolva egyáltalán nem olyan hatékony ez a megoldás, mint a konkurenseknél a szívófej orrába épített 3–5 LED. Azért viszont jár a piros pont, hogy a gyártók közül egyedüliként a Dysonnak jutott eszébe, hogy egy gombbal kikapcsolható legyen a súrlófény, ha úgy érezzük, épp nincs szükségünk rá.

Mire jó a fény a porszívófejen? Az úgynevezett súrlófény lényege nem az, hogy lássunk az ágy alatt is – bár kétségtelenül erre is használható. A jó LED-fény tökéletesen bevilágítja a padlót, így láthatóvá válik a szabad szemmel amúgy nem érzékelhető kosz és por, sőt, tulajdonképpen az is, hogy a porszívónk használatával mennyire sikerült azokat feltakarítanunk.

De akkor megéri az árát?

A kérdés sosem könnyű, de azért van válaszom. A Dyson V12 nem hibátlan porszívó (lásd bekapcsológomb, kicsi tartály, súrlófény), de szívóerőben messze lekörözi a legtöbb konkurenst, teljesen jó az üzemideje, a felszereltsége pedig rendkívül praktikus eszközzé teszi.

Ennek megfelelően, ha valaki megteheti, hogy 300 ezer forintért vásároljon porszívót, az biztosan nem fog csalódni ebben a modellben. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a prémium takarítógépek frontján is hatalmas a verseny, és ennyiért válogathatunk a jobbnál jobb megoldások között: elég csak a Miele profi porszívójára gondolni, vagy ott a Philips tavaly tesztelt masinája, ami nemcsak a porszívózást teszi kényelmesebbé, de a feltörlést is.