Elég drága félreértés a Samsung dizájnos rúdporszívója

A Samsung-féle Bespoke Jet valószínűleg a legdizájnosabb porszívó, amit valaha szerencsém volt kézbe venni, de a divatos külső egy olyan gépet takar, aminél a kifejezetten magas ár egy szinte teljesen értelmetlen funkciónak köszönhető, ráadásul ez a modell más szempontból sem tartja a lépést a hasonló árban kínált konkurensekkel.

Valami megmagyarázhatatlan oknál fogva az átlagembereknél sokkal jobban lelkesedem a porszívókért, és igazi élményként élem meg, ha kipróbálhatok egy új modellt. Ennek megfelelően rögtön kaptam az alkalmon, mikor lehetőségem adódott letesztelni a Samsung egyik csúcsmodelljét, a Bespoke Jet névre keresztelt típust. A Bespoke a dél-koreai gyártó egyik prémium termékcsaládja, amiben olyan eszközök kapnak helyet, amiknél a tervezők a dizájnra is komoly hangsúlyt fektetnek. Akad köztük hűtő, vagy éppen a tesztalanyunk, ami „fajtáját” tekintve egy vezeték nélküli rúdporszívó, olyan őrületes extrával, hogy az állvány képes magától kiüríteni a gép átlátszó portartályát. Hogy az utóbbinak – szerintem – mennyire nincs értelme, arra később részletesen is kitérek, kezdésnek nézzük meg, hogy mit rejt a porszívó hatalmas doboza.

Samsung Bespoke Jet

Felszereltség tekintetében nem lehet panasz az eszközre, hiszen a nálam landolt csomag tartalma elég impozáns volt, ugyanakkor érdemes tudni, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható változat (a neten elérhető leírások alapján) a lenti listához képest egy extra motoros fejet is tartalmaz:

öntakarító funkcióval ellátott nagy állvány,

3 db porzsák a nagy állványhoz,

porszívófej, tartállyal, cserélhető akkumulátorral,

teleszkópos cső,

két kefével ellátott, motoros fej,

kárpittisztító motoros fej,

kihúzható fejű résszívó,

kefés szívófej,

flexibilis könyök kiegészítő,

akkutöltésre is alkalmas tartozékállvány.

A Samsungnak bőven van tapasztalata a rúdporszívók terén, és ez meg is látszik a tesztalanyunkon. Az eszköz a legnagyobb fejjel felszerelve is mindössze 2,5 kg, egyáltalán nem érződik nehéznek, nem fárasztó tartani takarítás közben. A porszívó csöve – a piacon egyedüliként – teleszkópos, a hossza így három fokozatban állítható, ami kifejezetten praktikus megoldás. A fejen három gombot találunk, ebből egy a ki- és bekapcsoló, mellette pedig plusz és mínusz jelekkel állítható a szívóerő, méghozzá négy szinten keresztül: minimum, medium, max és jet.

A legalacsonyabb fokozat főleg arra jó, hogy felszedjük vele az olyan látható koszt, mint a porcicák vagy az összegyűlt állatszőr, a medium viszont már szinte mindenre alkalmas. Ebben az állásban legalább 14 000 Pascal a szívóerő, ami dicséretes teljesítmény. Ezzel már felszedhetünk mindent, még a sárdarabkákat, a széthordott macskaalom-darabkákat vagy a tálkából kihullott száraztápot is. Persze mehetünk ennél feljebb is, jet fokozaton akár 24 000 Pascal is kisajtolható a gépből, ami olyan erőt jelent, hogy a fej konkrétan letapad a földre, a vékonyabb szőnyegeket pedig egyszerűen felrántja. Ezen fokozatnak tényleg csak a masszívabb szőnyegeken van értelme, hogy mindent kiszívjunk a szálak közül. A használatával ráadásul azért is érdemes csínján bánni, mert mindössze 8 perc alatt lemeríti az akkumulátort. Minimumon viszont akár egy órán át is porszívózhatunk, az ideálisnak mondható medium fokozaton pedig 38 percet tudtam takarítani.

Pascal, avagy szívóerő A különböző takarítóeszközök szívóerejét többek között pascalban szokták megadni, amit Pa-nak vagy kilopascal esetén kPa-nak jelölnek. Ez az az érték, amivel a porszívó az elé kerülő koszt felszívja, vagyis ekkora nyomást fejt ki a takarítandó felületre. Jellemzően a különböző eszközök egymáshoz képesti összehasonlítására is használják, annak ellenére, hogy ez a mutatószám nem fedi le teljesen a takarítási képességeket, hiszen azt például az elektromos forgófej által keltett légáram, illetve egyéb más paraméterek is befolyásolják.

A gombok feletti LED kijelző minden esetben mutatja, hogy a választott fokozaton mennyi idő áll még a rendelkezésünkre, és a Samsungnak jár a piros pont a cserélhető akkumulátorért is. A telep amúgy nagyjából két és fél óra alatt tölthető nulláról ismét száz százalékra.

A kapott motoros fejek jól használhatók, az ugyanakkor elég nagy meglepetésként ért, hogy egyiken sincsenek LED-ek, tehát itt le kell mondanunk a surlófényről. Ha valaki még nem használt ilyet, annak valószínűleg nem fog hiányozni, de ettől még az egyik legpraktikusabb porszívós funkció hiányáról van szó. A jól elhelyezett surlófény ugyanis tökéletesen bevilágítja a padlót, láthatóvá téve a szabad szemmel amúgy nem érzékelhető koszt és port, ezzel együtt azt is, hogy a porszívónk használatával mennyire sikerült azokat feltakarítanunk.

A prémium kategóriás eszközök között 2022-ben ez már „alapfelszereltségnek” számít, a gyártók legalább egy fejet el szoktak látni LED-fényekkel, és számomra teljesen érthetetlen, hogy a Samsung miért döntött úgy, hogy ezt a funkciót kispórolja a százezrekért kínált eszközéből.

Felesleges luxus

A porszívófej tetején lévő, HEPA 13 szűrővel ellátott tartály fél literes, ami nem olyan nagy, de egy 40-60 négyzetméteres lakás kitakarításához bőven elegendő, ráadásul könnyedén ki is üríthető. Már ha a kézi megoldást választjuk, ugyanis a Bespoke Jet legnagyobb trükkje, hogy a méretes és dizájnosra tervezett állvány nemcsak tartja a gépet és tölti az akkumulátort, de egyetlen gombnyomásra kiszívja az említett a tartályból a felgyülemlett koszt.

A porszívógyártás pont úgy működik, mint bármelyik más eszközé: az erre (is) szakosodott cégek évente dobják piacra az újabb modelleket, és minden évben kell valami újdonság, amivel felkelthető a vásárlók figyelme. Itt ez most az öntisztító állvány lett, ami tényleg pofonegyszerűen működik: feltesszük a porszívót a tartójára, megnyomunk egy gombot, mire az átlátszó tartály fedele kinyílik, az állvány mechanizmusa pedig kiszívja a koszt. Ezzel lényegében megspórolható a rendszeres tartályürítés, elég akkor foglalkozni a szeméttel, ha megtelik a lepattintható panel mögött megbújó porzsák. Ezért az extráért fizetünk nagyjából 100 ezer forinttal többet, mint bármelyik hasonló képességű porszívó esetében, amivel nekem alapvetően két nagy bajom van:

Egy robotporszívó esetében még látom értelmét a dokkolóban lévő extra porgyűjtésnek, mert ezek a gépek legtöbbször nem igényelnek emberi beavatkozást, és tényleg okos funkció, ha tudnak akkor is rendesen dolgozni a távollétünkben, ha mi elfelejtenénk üríteni a portartályt. Egy rúdporszívó esetében viszont abszolút felesleges luxusról beszélünk, hiszen a tárolót kézzel kiüríteni nagyjából pont annyi időbe telik, mint ameddig az állvány kiszívja a koszt a tartályból. Ha nagyon bénák vagyunk, akkor is maximum egy fél perces művelet, aminek a megspórolása aligha éri meg a funkcióért kért tetemes extra összeget.

Az öntakarító mechanizmus porzsákot használ. Ez a megoldás lassan 15 éve eltűnt a legtöbb otthoni porszívóból, de most sikerült újra visszahozni. Ez természetesen extra pénzt jelent a gyártónak, hiszen a zsák nem mosható/takarítható, rendszeresen cserélni kell. A csomagban három van, ez a legjobb esetben is egy hónapra elég, utána lehet venni az újakat. Egy olyan funkció használatához, amiért már eleve tetemes felárat fizettünk. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy a porzsák környezetszennyező, hiszen minden egyes darabon a kukában végződő műanyag és gumi tartozékok vannak. Ennyit arról, hogy a Samsung – a saját bevallása szerint – mennyire figyel arra, hogy az eszközei fenntarthatók legyenek.

Nem tagadom, a Bespoke Jet tényleg egy mutatós porszívó (mármint az állvány), látszik rajta, hogy komoly munka került abba, hogy még a nappali sarkában se zavarjon senkit. Viszont ez akkor is csak egy háztartási eszköz, és szerintem elég nagy félreértés, ha a nagy újítani akarás a praktikum és az ár rovására ment. És itt most nemcsak a fentebb már ecsetelt problémákra utalok, hanem például arra is, hogy a nagy porszívótartó állvány mellé kapunk egy kicsit is, amire a különböző tartozékok helyezhetők. Teljesen őszintén kérdem: a puccos dizájn helyett nem lett volna sokkal okosabb dolog egyetlen olyan tartót tervezni, amire ráfér a porszívó és az összes kiegészítő?

Ennyiért kapunk jóval praktikusabb eszközöket

A Bespoke Jet ára 305 ezer forintnál kezdődik. Ezért a pénzért kapunk egy jól megtervezett, remek teljesítményű rúdporszívót, amihez tartozik egy véleményem szerint teljesen felesleges kiegészítő. Bár afelől nincs kétségem, hogy lesznek, akik vonzónak találják ezt a lehetőséget is, de akik tényleg csak egy jól használható, megfelelő szívóerővel rendelkező, de prémium kategóriás porszívót keresnek, azok ennél jóval olcsóbban találhatnak megfelelő modellt.

A Samsung kínálatában például ott van a Jet 90, de ilyen a nemrégiben piacra dobott Dyson V12 Detect Slim Absoulte, a tesztalanyunknál szintén olcsóbb, feltörlőfejjel érkező új Rowenta, vagy a Philips speciális megoldása, ami lényegében egy erős porszívó és hatékony felmosógép is egyben.