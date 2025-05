Magyar felirattal érkezik a PlayStation 5 idei legfontosabb játéka

A Sony április 23-án jelentette be, hogy 2025. október 2-án kerül a boltokba a PlayStation 5 idei legfontosabb játéka, a Ghost of Yōtei, ami az öt évvel ezelőtti, jelentős sikert arató Ghost of Tsushima utódja. A premierdátum leleplezésekor az ugyanakkor még nem derült ki, hogy lesz-e magyar felirat a játék mellé, mostanra ugyanakkor kiderült, hogy ezúttal sem marad el a lokalizáció.

A Sony által kiadott játékok az elmúlt években mind magyar kerültek forgalomba, a Pókembertől kezdve a God of Waron át egészen a The Last of Us-ig, ugyanakkor a közelmúltban kiderült, hogy a Death Stranding második része, a Death Stranding 2: On the Beach az elődjével ellentétben nem kap lokalizációt. Ennek kapcsán sokakban felmerült, hogy a Sony a jövőben nem fog költeni a magyar feliratra, ugyanakkor a Ghost of Yōtei arra utal, hogy erről egyelőre nincs szó.

Ami a játékot, illeti: 329 évvel járunk a Tsushima után, a főhős ezúttal az Ezo szívéből (ma Hokkaidó) származó Atsu, akitől a Jōtei Hatok elvettek mindent. Megölték a családját, őt pedig egy égő ginkgófa törzséhez szögezve hagyták az otthona előtt.

Atsu viszont életben maradt, megtanult harcolni, évekkel később pedig visszatér a szülőföldjére, egy hat nevet tartalmazó listával: Snake, Oni, Kitsune, Spider, Dragon és Saito nagyúr – a cél, hogy egyesével vadássza le őket. A fejlesztők elmondása alapján a történet ugyan a bosszúval kezdődik, de hősünk hamarosan rájön, hogy az útja többről szól, mint megtorlásról. Ezót bejárva váratlan szövetségesekre lel, és olyan kapcsolatokat alakít ki, amelyek új értelmet adnak a küldetésének.

A főhős és a kor mellett a játékmenet is változik az első részhez képest: például immár a játékos döntheti el, melyik nyomot követi, és kit akar először levadászni a Jōtei Hatok közül. Atsu emellett más veszélyes célpontokat is felkutathat, vérdíjakat szerezhet, vagy fegyvermesterekhez fordulhat, hogy új képességeket sajátítson el.

Ezo (ami Japán legészakibb és második legnagyobb szigetvilága) vad és kiszámíthatatlan, a fejlesztők szerint legalább olyan halálos, mint amilyen gyönyörű (ne feledjük, a Ghost of Tsushima mind a mai napig a PlayStation-konzolok egyik legszebb játéka). A nyílt világon átvágva váratlan veszélyek és békés pihenőhelyek várják a játékosokat (néhány ezek közül ismerős lesz korábbról), akik bárhol felállíthatnak egy tábortüzet, hogy a csillagok alatt pihenjenek meg.