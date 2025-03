Leolvadnak az OpenAI szerverei, annyian használják az új képgeneráló funkciót

Az OpenAI a hét elején bemutatta a legújabb, minden eddiginél fejlettebb képgeneráló megoldását. Habár a cég azt ígérte, hamarosan az ingyenes felhasználók is hozzáférhetnek majd a képgenerálás következő lépcsőfokához, Sam Altman vezérigazgató csütörtökön bejelentette, hogy ezt el kell halasztaniuk, a szervereik ugyanis már a leolvadás közelében vannak a túlzott érdeklődés miatt, írja a CNBC.

it’s super fun seeing people love images in chatgpt.

but our GPUs are melting.

we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won’t be long!

chatgpt free tier will get 3 generations per day soon.

— Sam Altman (@sama) March 27, 2025