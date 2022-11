Fontos Google alkalmazás tűnik el az áruházakból

A Google az elkövetkező hetekben kivonja az önálló Street View alkalmazást az alkalmazásboltokból, és 2023 márciusában megszünteti az alkalmazás támogatását – jelentette ki Madison Gouveia, a cég szóvivője a Verge-nek adott nyilatkozatában.

Az Androidon és iOS-en egyaránt elérhető, dedikált Street View alkalmazás lehetővé teszi, hogy a Google Térképen található helyszíneket körbejárjuk a 360 fokos képekkel. Ezt a funkciót a Google Maps alkalmazásban is használhatja, sőt egy dedikált netes alkalmazás is készült e célból. Mindez némileg feleslegessé teszi a különálló alkalmazást, így hamarosan a Google meg is szünteti ezt.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Google eltávolodna a közösségi térképek fejlesztésétől.

Az elmúlt pár hónapban is számos funkciót adott hozzá a Google Mapshez: most már nézhetünk légifelvételeket a világ nevezetességeiről, lekövethetjük barátaink és családtagjaink helyzetét, emellett kifinomult biciklis útvonaltervezést is kaptunk, és a környezetbarát autós útvonaltervezés is bevezetésre került.