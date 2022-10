Először végeztek robotasszisztált műtéteket Magyarországon

Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) urológiai klinikáján végeztek robotasszisztált vesekő-eltávolítást – írja az MTI az egyetem közleménye alapján. Az egyetem szakemberei a napokban hat sikeres operációt végeztek a francia fejlesztésű ILY robot vezérelt ureterorenoszkópiával. A robotasszisztált technikával a műtét a nehezebb, bonyolultabb eseteknél is biztonságosnak bizonyult.

A klinikán az utóbbi években nagy számban végeztek flexibilis ureterorenoszkópiát, amikor is a húgycsövön és a hólyagon keresztül egy speciális, vékony endoszkópot vezetnek be, így megközelítve a vesemedencében és a vesekelyhekben található köveket. A műtét során a kisebb köveket eltávolítják, a nagyobbakat pedig lézerrel porítják, így azok a vizelettel kiürülnek a beteg szervezetéből.

Kapcsolódó Telefonról diagnosztizál a magyar mesterséges intelligencia A Semmelweiss Egyetemen működő MI 120 különböző kórképet állapított meg.

A közlemény szerint ahhoz, hogy a robotasszisztált technikával is precízen tudjanak dolgozni az urológiai klinika szakemberei, sokéves gyakorlat kellett. Az operációkat végző Drabik Gyula elmondta, a nem robotasszisztált műtéteknél az operatőr tartja és irányítja a berendezést, ám ezt a modern technológia teljesen ki tudja váltani.

Az operációt végző orvosnak nem kell fognia az endoszkópos eszközt, csak a robot mozgását kell vezérelnie, így a szakember a hosszabb műtéteknél nem fárad el, jobban tud koncentrálni.

A klinika szakorvosa szerint a napokban elvégzett hat műtét között is volt bonyolultabb eset, amikor nehezen elérhető helyen, a patkóvesében lévő követ kellett eltávolítani. A robottal azonban a kő elérése és a stabil kőtörés is pontosan kivitelezhető volt. A beavatkozásokhoz nagyfrekvenciás lézerberendezést is kaptak az Olympos cégtől, amivel rendkívül gyorsan elvégezhető a kövek törése. Az urológiai klinikán elvégzett, Magyarországon egyedülálló műtétek sikeresek voltak, a betegeknél nem alakult ki szövődmény és a beavatkozás másnapján haza is mehettek.