Nem lehetetlen a végtagok visszanövesztése

Mint azt tapasztaljuk, testünk regenerációs képessége igencsak korlátolt. Egy friss kutatás szerint azonban át lehet lépni ezeken a határokon, amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek – írja a ZME Science. A Development Biology folyóiratban közzétett kutatás szerint megkérdőjelezhetők azok a hiedelmek, miszerint az emlősök csak meghatározott mértékig tudnak regenerálódni. Ráadásul azt is kétségbe vonják, hogy ez a képesség csak a bőrre és a májra korlátozódna.

A texasi A&M School of Vaterinary and Biomedical Science kutatói évekig tartó vizsgálódás után bizonyították, hogy az emlősök ténylegesen képesek regenerálni elveszett szöveteket, ha a megfelelő feltételek teljesülnek. Példaként ott vannak a szalamandrák, amelyek olyan komplex struktúrák regenerálását is véghez tudják vinni, mint például a csontozatuk, ízületük, vagy egyes végtagjaik esetében.

A kérdés már csak az, hogy ez a mechanizmus átültethető-e az emberre.

A kutatók általános következtetésével ellentétben nem biztos, hogy az emlősöknél az idegek jelentik a kulcsot a végtagok regenerációjához. Mint kiderült, ennek véghez viteléhez ugyanis elengedhetetlen a mechanikai terhelés, az idegek hiánya viszont elméletben nem gátolja ezt a potenciális képességet. Ennek bizonyítására egérkísérletekbe kezdtek, és olyan technikát vetettek be, amilyet a NASA is használ a gravitáció nélküli környezet hatásainak tanulmányozására.

Bár az állatoknak sok idegük volt, kiderült, hogy erőhatás kifejtése nélkül az egyes végtagok nem tudtak regenerálódni.

Amint azonban a terhelés visszatért, néhány hét elteltével elkezdett visszanőni a testrész. Kiemelték: nyomás mellett még funkcionális idegkapcsolatokra sincs szükség – igaz, ebben az esetben lassabb lehet a gyógyulás. Számos vizsgálatot végeztek szalamandrákkal, amelyek azt bizonyították, hogy amennyiben eltávolítják az idegeket, képtelenek a regenerálódásra. Viszont az emberek esete jobban hasonlít az egerekéhez.

A portál közölte, az eredmények amellett, hogy megkérdőjelezik az emberi regenerációval kapcsolatos korábbi feltételezéseinket, reményre is adnak okot. Ha a folyamat kibontakozásához nincs szükség idegekre, akkor ez azt is jelentheti, hogy az idegek maguk is olyan szövettípusok lehetnek, amelyeket a szervezetünk képes regenerálni. Bár a tényleges emberi regeneráció még nagyon messze van, az eredmények azt mutatják, hogy lehetséges, és hogy ez egy életképes kezelési lehetőség lehet a sérült idegpályák kezelésére.