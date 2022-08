Új biztonsági funkciókat kap a WhatsApp

Új adatvédelmi funkciókat vezet be a Meta a WhatsApp felhasználók számára. Mark Zuckerberg bejelentéséből kiderült, hogy az app használói ezentúl a többiek értesítése nélkül is kiléphetnek majd a csoportos beszélgetésekből, szabályozhatják, ki látja online státuszukat, és blokkolhatják egyes felhasználóknál a képernyőképeket az egyszer megtekinthető üzenetek esetében. A funkciók bevezetését még ebben a hónapban megkezdik – írja a CNN.

Ezek nagy változások, tekintve hogy jelenleg az üzenetküldő alkalmazás alapértelmezés szerint figyelmezteti a csoportos csevegés minden tagját, ha valaki távozik vagy eltávolítják. Ez sokszor kínos eseteket eredményez – ezeket szeretné elkerülni a Meta a jövőben. A csoport adminjai viszont ezután is látni fogják a mozgásokat.

Ami Vora termékvezető szerint a WhatsApp a legbiztonságosabb hely a privát beszélgetésekhez, ezért döntöttek úgy, hogy aktivitásunkat sem fogja kijelezni minden kontaktunknak az app a jövőben. A felhasználók ezt követően kiválaszthatják majd, kinek adnak jogosultságot arra, hogy lássák, aktívak-e az adott pillanatban, vagy sem.

Szintén a privát adatok védelmét szolgálják az eltűnő üzenetek is – amelyet tavaly augusztusban tett elérhetővé a vállalat a felhasználók számára. Ám mivel még ezen belül is biztonsági rés nyílt azzal, hogy a képernyőkép-készítési lehetőséget nem korlátozták, most ezt is befoltozza a Meta. A funkció tesztelése még zajlik, azonban a bejelentés szerint hamarosan ehhez is hozzáférhetnek majd a felhasználók.