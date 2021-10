Megvan a Facebook új neve: Meta

Hosszabban is megírtuk már, hogy Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója milyen átfogó terveket jelentett be a cég jövőjéről, de talán ennél is érdekesebb, hogy megszületett a döntés a Facebook új nevéről is.

Úgy fogják hívni, hogy Meta.

Amivel a Zuckerberg-féle Metaverzumra utalnak. Ez a név csupán a cég neve lesz, nem a platformoké. A Meta alá fog tartozni a Facebook, az Instagram, a Whatsapp és sok kisebb termék is.

Hasonló történt korábban a Google-nél is, amikor az anyacég nevét Alphabetre változtatták, de az alá tartozó egyik cég neve maradt Google.