Robbanás volt a SpaceX telephelyén

Hatalmas robbanás történt hétfőn helyi idő szerint 17 óra 20 perckor a SpaceX texasi Boca Chica-i telephelyén. A cég Starship (Csillaghajó) nevű űrhajóját útnak indító rakéta, a Heavy Booster minden előzetes jel nélkül berobbant, írja a Gizmodo. Arról egyelőre nincs hír, hogy mi okozta a rendellenességet, vagy hogy megsérült-e valaki az incidens során.

A robbanásról készült videón hatalmas lángok láthatók, és egyes jelentések szerint a kilövőállomás még egy órával az incidens után is füstölt.

A cégnél nem készültek sem statikus – a hajtóműveket bekapcsolják, de a rakéta nem emelkedik a levegőbe – sem pedig másféle tesztre. Azonban a robbanás előtti pillanatokban váratlanul drámaian megnőtt a kieresztés a gyorsítórakéta alatt, ez okozhatta a tűzgömbbel és nagy lökéshullámal járó robbanást. Az esetre a vállalat vezetője, Elon Musk is reagált közösségi oldalán, ahol annyit írt: „Ez valóban nem túl jó. Már zajlik a kárfelmérés.”

Yeah, actually not good. Team is assessing damage.

— Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2022