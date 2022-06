Elon Musk bejelentette az új szuperinternetet

Ugyan a Starlink első generációs eszközeiből még nem állt mind pályára, Elon Musk már be is jelentette, hogy a projekt felelősei már újgenerációs berendezéseken dolgoznak – írja a hvg. Mindezt Tim Doddnak youtubernek adott interjújában jelentette be a Tesla, a SpaceX és a Starlink vezetője, amelyben néhány adattal is szolgált a fejlesztésekről.

Elon Musk elmondása szerint az új műhold nagyjából 7 méteres lesz, súlya pedig 1,25 tonna. A berendezés teljesítményéről pontos adatokkal még nem szolgált a milliárdos, azt azonban megjegyezte, hogy az eredmények már most túlszárnyalják az első generációs egységekét.

Az Interesting Engineering szerint a jelenlegi Starlink-hálózat becsült teljes sávszélessége 18 Gbps, a következőé viszont már akár 160 Gbps is lehet. Az azonban biztos, hogy a szolgáltatásért alaposan a zsebébe kell majd nyúlnia az embernek, ugyanis a Starlink havi díja Magyarországon 35 ezer forintba kerül.

A Starlink 2019-es startja óta a SpaceX már több mint kétezer műholdat állított pályára, amelyek közül több mint 1600 működik. A vállalatnak további 12 ezer ilyen műszer indítására van engedélye. A technológiai vállalat becslései szerint a következő másfél évben a bolygónk körül keringő aktív műholdak kétharmada már Starlink-műhold lesz.

Musk elmondása szerint az új eszközöket a Starship (Csillaghajó) viszi majd fel, amely összességében 150 tonnányi rakományt lesz képes szállítani. A szakértők szerint ez alkalmanként akár 110–120 műhold indítását is jelentheti majd.