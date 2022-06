Szuper ajándék vár az androidosokra és az iPhone-osokra is

Nem egyszerű megoldani a szülőknek a nyári szünet alatt, hogy míg ők dolgoznak, addig a gyermek is hasznosan töltsék az idejüket. Ebben segíthet most a Samsung és az interaktív hangoskönyvekkel foglalkozó BOOKR Kids együttműködése, akik közösen több mint 400 interaktív mesekönyvet tesznek ingyenesen elérhetővé a nyári szünet idejére a családok számára.

Ehhez mindössze egy regisztrációra van szükség, ezt követően pedig egyből elérhetővé válik a Mesetár klasszikus és modern, animált digitális könyveit és képességfejlesztő játékait tartalmazó kínálata, amely a szülőknek és gyermekeknek is sokat segíthet a nyári szünet alatt, mind szórakozásban, mind tanulásban. A tartalmak Android és iOS készülékekről is elérhetőek lesznek, augusztus 31-ig ingyenesen.

Samsung Galaxy mobiltelefonok és tabletek esetében pedig további 9 hónappal bővül az elérés ideje, így egy teljes évig ingyenesen férnek hozzá a felhasználók a Members applikációból letölthető kuponnal.

Az igénylést június 30-ig lehet leadni az alábbi linken.

A Mesetárban olyan klasszikus és modern interaktív történetek találhatók, amelyek különleges keverékei az animált digitális könyveknek és képességfejlesztő játékoknak. A történeteket ismert színészek keltik életre, többek között Molnár Piroska, Szacsvay László és Gálvölgyi János, így azok hangoskönyvként is élvezhetők. A „Mesék tanuláshoz” polc kifejezetten az alsó tagozatos gyermekek anyanyelvi nevelését segíti, a nyári szünet kötelező olvasmányait A Pál utcai fiúktól A kis hercegig akár otthon, a strandon, nagyszülőknél vagy rokonoknál is elérhetik a felhasználók.

A BOOKR-nek ezen kívül van még egy meglepetése: július első heteiben a Mesetár teljesen megújul felhasználói élmény és technológiai szinten is. Mint közleményükben írják, sokkal gördülékenyebb, frissebb és intenzívebb élményre számíthatnak a lelkes olvasók már számítógépen és laptopon is. A nyári akcióban résztvevők természetesen az új verziót is ingyenesen érhetik majd egészen augusztus 31-ig. A Mesetár elérhetőségéről a Samsung és a BOOKR oldalán lehet tájékozódni.