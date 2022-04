„Anya el tud majd jönni értem a suliba?” – gyerekek faggatták a Vodafone vezetőit – Videó!

Vicces, egyben megható videót készített anyák napjára a Vodafone: a vállalat vezetői egy online állásinterjúra készültek, azt azonban nem sejthették, hogy a képernyő másik oldalán nem a pályázó, hanem annak két gyerek várja őket, akik nagyon szeretnék tudni, hogy anyának majd rájuk is lesz-e ideje a munka mellett.

„A Vodafone rugalmas, családbarát munkahelyként hirdeti magát, de vajon tényleg így van ez?” – teszi fel a kérdést a videó elején Lilu. Az állás-interjúztatni készülő, gyanútlan cégvezetőket ezután gyerekek kezdik faggatni arról, hogy vajon nyaralás alatt is csörögni fog-e anya telefonja, és hogy el tudja-e vinni őket suliba még munka előtt.

A videó a vállalat anyák napi kampányának része, de a vállalat kiemelte: azt az üzenetet szerették volna megerősíteni, hogy nemcsak május első vasárnapján, és nem is csak az édesanyákra kell gondolni ilyenkor, hanem fontos, hogy minden szülő minden nap megkapja a munkahelyétől azt a támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy a gyermeke mellett lehessen.

Ennek jegyében a Vodafone 2020-ban bejelentette, hogy 16 hetes fizetett szabadságot biztosít a szülői szabadságot igénybe vevő fél partnere számára is, legyen az náluk dolgozó édesapa, édesanya vagy örökbefogadó szülő. A munkaerőpiacról – gyermekvállalás vagy egyéb okból – hosszabb idő után visszatérő női munkavállalók számára pedig olyan programot nyújt a vállalat, ami a karrierépítésük újrakezdésében támogatja őket. A vállalat emellett rugalmas munkaidővel, és hibrid munkavégzéssel igyekszik biztosítani, hogy dolgozói egyensúlyt találjanak a munka és a magánélet terén.

A vállalat a hibrid munkarend formájában egy olyan, rugalmasan személyre szabható keretrendszert biztosít dolgozói számára, amely figyelembe veszi, hogy – ahogy az élet különböző területein, úgy a munkavégzés során is – az egyes munkavállalóknak mások az igényei és a preferenciái. A hibrid munkarendnek a munkavállaló áll a középpontjában – ő dönti el, hogy távolról vagy az irodából kíván munkaidejének nagy részében dolgozni, és a munkaidejét is rugalmasan alakíthatja. Ez a keretrendszer arra is lehetőséget ad, hogy a munkavállaló a munkaidejét a családja időbeosztásával összehangolhassa.