A magyarok 60 százaléka fordulna orvoshoz az okosórája adatai alapján

A magyar emberek 60 százaléka fordult már, vagy fordulna a jövőben orvoshoz az okoseszközökből nyert baljós információk alapján – derült ki a Huawei Technologies Hungary megbízásából készült reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint a válaszadók háromnegyede megbízik az okosórája vagy okoskarkötője méréseiben, 42 százalékuk legalább hetente, közel egyharmaduk pedig naponta ellenőrzi az eszközök által mért egészségügyi adatokat.

A megkérdezettek mintegy háromnegyede tekint az okoseszközökre hasznos társként az egészségmegőrzés, illetve sportolás során, a felhasználók majd fele pedig állítja, hogy pozitív változást érez az életében az eszközök használatának köszönhetően.

Kapcsolódó A magyarok sem félnek 100 ezret költeni egy okosórára Árérzékenyek vagyunk, ha okosórákról van szó, de azért szép számmal akadnak 100 ezer forint körüli modellek is a legnépszerűbb hazai választások között.

Az okosórákra és okoskarkötőkre ma már a válaszadók 88 százaléka tekint hasznos társként az egészségmegőrzés, illetve sportolás vagy fitnesztevékenység során. Ezzel együtt az okoseszközök által szolgáltatott információk is egyre nagyobb jelentőséget kapnak: a megkérdezettek több mint háromnegyede – a fiatalabb korosztály és a felsőfokú végzettségűek még ennél is nagyobb arányban – bízik meg az eszközök által mért adatokban, noha azok nem tekinthetők orvosi diagnosztikai eszköznek.

A válaszadók 60 százaléka fordult már, vagy fordulna a jövőben orvoshoz az okoseszközéből nyert információk alapján

– például nem megfelelő pulzusszám, vagy esetleg tartósan gyenge alvásmintázat miatt. A férfiakra (64%) jellemzőbb, hogy orvoshoz fordulnának ilyen esetben, mint a nőkre (57%).

A felmérésből az is kiderült, hogy az okosórák, okoskarkötők egyre fontosabb szerepet játszanak az egészséges, tudatos életmód kialakításában és fenntartásában, ami a többi között az okoseszközök funkcióival kapcsolatos elvárásokban is megnyilvánul. A kutatás szerint a válaszadók sorrendben a pulzusmérést (70%), a vérnyomásmérést (65%) és a lépésszámlálást (61%) keresik leginkább a viselhető okoseszközük kiválasztásakor, a válaszadók mintegy fele pedig az alvásminőségét is szeretné a készülékek segítségével követni.

Az egészséges, tudatos életmód fenntartásában az okosórák által rögzített adatok kielemzésére használt okostelefonos applikációk is egyre fontosabb szerepet kapnak. Ezek közül a legtöbb válaszadó valamilyen egészségügyi adatot rögzítő appot használ (28%), amelyet a futóapplikációk (26%) követnek, de népszerűek az egészséges étkezést segítő (14%) és meditációs appok (8%) is. A válaszadók több mint fele használ valamilyen egészségügyi vagy fitnesz vonatkozású mobilapplikációt. A kutatás rámutatott arra is, hogy a 18-39 éves korosztály, azon belül a férfiak a legnyitottabbak az egészségprevenciót támogató alkalmazások használatára.