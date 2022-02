Így védekezhet a tinderes csalók ellen

Ha megnézed A Tinder-csalót, utána kétszer is meggondolod, kit húzz jobbra a társkeresőn

Az elmúlt hetekben A Tinder-csaló (The Tinder Swindler) című dokumentumfilm uralta a Netflix toplistáit. A történet egy olyan csalóról szól, aki a Tinderen ismerkedett meg nőkkel, gazdag milliárdosnak adta ki magát, randira hívta őket, különféle ürügyekkel pénzt csalt ki tőlük, majd eltűnt. A film olyan népszerű lett, hogy lapunk és több vezető kiadvány, többek között a The Guardian, a Vogue, a Buzzfeed, a BBC, és az NBC News is foglalkozott a témával. Miután a film ekkora nyilvánosságot kapott, a Tinder a közelmúltban bejelentette, hogy a dokumentumfilmben bemutatott férfit kitiltotta a platformról.

Kapcsolódó Ha megnézed A Tinder-csalót, utána kétszer is meggondolod, kit húzz jobbra a társkeresőn A Netflix új dokumentumfilmje akár egy fordulatos, 21. századi krimi is lehetne, de az benne a legfélelmetesebb, hogy nem fikció: a Tinderen nőket szédítő, izraeli szélhámos a mai napig vadászhat az online térben.

A társkereső szolgáltatásokat használók közül sokan tartanak attól, hogy csalókkal találkoznak. A Kaspersky 2021-ben készített egy felmérést a randippok felhasználóinak körében, és arra a megállapításra jutott, hogy a válaszadók többsége nem bízik a potenciális partnerekben, 65 százalékuk pedig fél attól, hogy csalók áldozatául esik. Ugyanebben a felmérésben a randippokat használók többsége (84 százalék) úgy nyilatkozott, hogy egy héten, de maximum egy hónapon belül kész személyesen is találkozni a randipartnerrel. Ami az első randevút illeti, a válaszadók fele (50 százalék) mondta azt, hogy ideges előtte, 38 százalékik pedig izgatottnak vallotta magát.

Íme egy lista arról, mire kell figyelni randiappok esetén:

Ne osszunk meg olyan fotókat, amelyek privát információkat tartalmaznak (pl. a címét vagy a munkahelyét). Ehelyett inkább utazásokon vagy nevezetességek közelében készült fotókat használjunk, amelyeken nem látszanak személyes adatok vagy más személyek.

Inkább a társkereső platformok beépített üzenetküldő funkcióit használjuk, és ne adjuk meg a telefonszámunkat, illetve ne használjunk más üzenetküldő alkalmazásokat. Ha mégis másik üzenetküldőre váltanánk, mindenképpen úgy állítsuk be, hogy az adataink titkosak maradjanak és védettek legyenek.

Használjunk hatékony biztonsági megoldást, amely több készüléken is hatásos védelmet biztosít.

Alaposan ellenőrizzük a biztonsági beállításait közösségi médiás fiókjaiban és a randiappokban, és győződjünk meg arról, hogy az érzékeny adatok – például a személyes vagy munkahelyi cím – nem nyilvánosan hozzáférhetők.

Csökkentsük a doxolás kockázatát egy kis önellenőrzéssel. Keressünk rá magunkra az interneten, és képzeljük azt, hogy információkat próbálunk összegyűjteni a magánéletünkről – és nézzük meg, hogy mit találunk. Meglepő lehet, milyen adatokra bukkanhatunk.

Az online randizás biztonságossá és élvezetessé tételéhez a müncheni Liebling + Schatz párkapcsolati tanácsadó praxis terapeutái pedig az alábbiakat javasolják: