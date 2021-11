Elindult a VR Expedíció, egy ingyenes digitális edukációs program minden középiskolának

Virtuális osztálykirándulásra invitálja a középiskolásokat a Lenovo és a WWF Magyarország: a VR Expedíció néven induló, ingyenesen elérhető digitális környezeti nevelési program keretein belül a diákok a virtuális valóság segítségével ismerhetik meg Magyarország érintetlen természetének szépségeit. A 360 fokos kamerával, természetvédelmi területen is rögzített kisfilmek egy kiegészítő program segítségével lehetővé teszik, hogy a diákok interaktív módon bővítsék ismereteiket, illetve eszköze lehet annak is, hogy felkeltse a diákok érdeklődését az őket körülvevő természetre.

A digitális edukációs programra 2021. november 11. óta lehet jelentkezni: a kezdeményezésre bármilyen középiskola benevezhet, a háromszor 45 perces foglalkozás ingyenes, az érdeklődő intézményeknek és oktatóknak csak annyi feladata van, hogy a foglalkozásokat lebonyolító WWF-fel közösen megfelelő időpontot egyeztessenek és az interaktív program anyagát beillesszék a tantervbe. A szükséges eszközöket és a technológia használatát segítő szakembereket a Lenovo és a WWF Magyarország biztosítja az iskolák számára.

Azt tapasztaljuk, hogy a fiatal generáció az, amely igazán fogékony a fenntarthatóság témakörére és egyben nyitottabbak is arra, hogy környezettudatosan éljék mindennapjaikat. Ugyanakkor ez a generáció abban is szerepet játszhat, hogy felhívják a náluk idősebbek figyelmét is arra, hogy a jövőnk érdekében környezetünk védelme napról-napra egyre meghatározóbbá válik.

„A Lenovo évek óta nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, amely természetesen a legfőbb stratégiai irányunkat, a Smarter Technology for All gondolatot is meghatározza. Okos technológia mindenkinek: azt gondolom ez a kezdeményezés is egy nagyon jó példa erre, hiszen a digitális eszközök segítségével hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb jövő megvalósításához” – mondta el Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója.

„A WWF For Children környezeti nevelési programsorozat már régóta létezik, ám a Lenovo segítségével, a VR technológia integrálásával ezt egy egészen új szintre emelhetjük. A VR szemüvegek által egy sokkal izgalmasabb és érdekesebb megközelítésből mutathatjuk be környezetünket a diákok számára, akik 10-20 éven belül akár vállalati vezetőkként vagy a jövő törvényhozóiként töltenek majd be fontos szerepet” – mondta el Bogschütz Dániel, a WWF Magyarország vállalati együttműködési menedzsere.

A VR Expedíció keretein belül a diákok a tantermekből egyenesen a háborítatlan erdők és vízpartok világába repülhetnek a Lenovo ThinkReality eszközein keresztül. A WWF Magyarország önkéntesei által tartott foglalkozások során testközelből fedezhetik fel Magyarország természetvédelmi szempontból izgalmas pontjait (Mosoni-Duna, Szentendrei-sziget és a Balaton északi partjánál elhelyezkedő erdőségek) vagy akár az afrikai szavannák varázslatos sokféleségét is. A szervezpk szerint a kezdeményezés egy jó eszköz lehet arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését az őket körülvevő természetre, vagy akár azok számára is közelebb hozhatja környezetünk varázslatos világát, akiknek nincs lehetőségük eljutni az ország ezen pontjaira.

Az elmúlt években a Lenovo számos olyan zöld szabályozást vezetett be globális vállalati működésébe, amellyel egy fenntarthatóbb jövő megvalósításához kíván hozzájárulni. Az eddig elért eredményeit pedig további célkitűzésekkel erősíti a következő évtizedben. A technológiai vállalat 5 éves tervében szerepel többek között, hogy globális üzleti tevékenységük villamos energia ellátásának 90 százalékát megújuló erőforrásokból biztosítsa, továbbá 1 millió tonnával csökkentse ellátási láncának üvegházhatású gázkibocsátását.

2025-re a PC termékeinek 100 százalékában fog újrahasznosított anyagokat használni, míg a számítógépek műanyagcsomagolásának 90 százaléka, az okostelefonok csomagolásának 60 százaléka szintén újrahasznosított anyagból fog készülni. Célja, hogy az ellátási láncban és a terméktervezésében megvalósuló innovációk révén növelje részvételét a körforgásos gazdaságban.