Zuckerberg az élethű avatárokban látja a virtuális valóság jövőjét

A Facebook jövőbeli virtuálisvalóság-headsetjei képesek lesznek rá, hogy pontosabban érzékeljék viselőjük arckifejezéseit, így még realisztikusabb avatárok készülhetnek a felhasználókról – mondta el a közösségi cég vezére, Mark Zuckerberg a The Information egyik podcast-adásában.

A több, szemmozgást és arcizmokat is követő szenzorokkal felszerelt jövőbeli eszközök új korszakot nyithatnak az avatárok használatában. Zuckerberg szerint nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a hardvereik jobb közösségi élményeket tegyenek lehetővé, és az emberek a digitális másaikon keresztül akár szemkontaktust is úgy létesíthessenek, mintha a valóságban beszélnének egymáshoz. Az elérni kívánt minőséget az Epic Games fejlesztőstúdió MetaHuman eszközéhez hasonlította, ami lehetővé teszi, hogy az animátorok rendkívül részletesen kidolgozott virtuális arcokat alkossanak. Zuckerberg azt szeretné, ha ilyen magasminőségű avatárokat generálhatna a Facebook megoldása is gépi tanulás segítségével. Az újgenerációs avatárokat az idei év második felében tervezi bejelenti a cég.

Az interjúból továbbá kiderül, hogy a Facebook tervezi az Oculus „Quest 3 és Quest 4” hardverek fejlesztését is a jövőben, ami arra utal, hogy a közösségi óriás kitart a standalone VR-headsetek mellett.