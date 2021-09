A Facebook is tudja, hogy az Instagram súlyosbítja a tinik önképzavarát

Nem újdonság, hogy a közösségimédia-platformok rossz hatással lehetnek a mentális egészségre, tinédzsereknél és felnőtteknél egyaránt. Mérhetővé tenni viszont nehéz a jelenséget. A The Wall Street Journal hozzájutott a Facebook egy több évig készülő belsős tanulmányához, amit a közösségi óriás vélhetően nem véletlenül nem osztott meg a nyilvánossággal, mivel az nem fest túl jó képet a valóságról. Az eredményeket eddig nem vállalták.

A kutatás kifejezetten az Instagram tinédzserkorú lányokra gyakorolt hatásait vizsgálta. Mint kiderült: a képmegosztó erősíti ebben a csoportban a hajlamot arra, hogy másokhoz hasonlítsák a megjelenésüket. Az Instagramon közzétett, ideális testeket ábrázoló képek elképesztő mennyiségben jelennek meg a lányok hírfolyamában, akár önkéntelenül is, hiszen rengeteg a hirdetés, és a Felfedezés fül is a számos ilyen tartalmat emel a szemük elé akkor is, ha alapból nem követnek ilyen bejegyzéseket posztoló profilokat.

Az Instagramot birtokló Facebook kutatása kijelenti: háromból egy lány testképzavarát súlyosbítja a felület (itt meg kell jegyezni: már meglévő testképzavarról van szó, amiről az alanyok önbevallásos alapon beszéltek).

A The Wall Street Journal hosszú cikkét érdemes áttanulmányozni, a fő megállapítások alapján az Instagramon látott tartalmak a fiatal felhasználókra számos téren hatással bírnak:

Amerikai és brit tinédzserek több mint 40 százaléka számolt be arról, hogy csúnyábbnak látják magukat, amikor az Instagramot használják.

Az Instagram, mint felület alapjaiban erősíti az egymáshoz való hasonlítgatást, jobban mint a TikTok, vagy a Snapchat, mivel a felhasználók testét és életstílusát helyezi előtérbe. A TikTokon a kreativitás és a humor jobban számít, míg a Snapchaten a filterek az arcra helyezik a fókuszt.

A tinik jelentőse része vallotta be a Facebook kutatóinak, hogy az Instagram függőinek érzik magukat, de nehezen tudják visszafogni az app használatát.

A tinik szerint az Instagram nagy a szerepet játszik a szorongás és a depresszió kialakulásában.

A Facebook kutatói szerint az öngyilkossági gondolatokkal foglalkozó brit tinik 13 százaléka, míg az amerikai tinik 6 százaléka mondta, hogy az app használatára is visszavezethető ezen hajlamuk.

Persze ezek nem teljesen új megállapítások, de az sokkal kétségbeejtőbb, hogy maga a Facebook mérte le és kutatta a hatásokat, tehát tisztában van a probléma súlyosságával. Az utóbbi időben pár változást már eszközöltek, például a lájkszámláló elrejtésének lehetőségét, ami a cég bevallása szerint sem kellően hatékony, ha a szorongás csökkentéséről van szó. A beállítás opcionális, és Adam Mosseri Instagram-vezér szerint eléggé megosztó: aki használja, imádja, mások teljesen haszontalannak tartják.

A tanulmány jelentőségét a nyilvános nyilatkozatokban szinte minden vezető elbagatellizálta. Mosseri a The Wall Street Journalnek azt mondta: büszke arra, hogy elkészítették a tanulmányt. Egy idei korábbi nyilatkozatában ezzel ellenben még elhanyagolhatónak nevezte az app tinik mentális egészségére gyakorolt hatását. Mark Zuckerberg a májusi kongresszusi meghallgatáskor azt mondta, van ilyen kutatásuk, de azt nem tartja eléggé meggyőzőnek, a vizsgálatokat sem osztotta meg. A Facebook annyival kommentálta a tanulmányt, hogy az eredmények elszigetelt eseteket tárnak fel.