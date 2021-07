HUAWEI Watch 3: a modern élet barátja minden szinten (x)

Egy okosóra már jóval több, mint időmérő, ezt évek óta tudjuk, de van még feljebb: a Huawei Watch 3 szériája dizájn és funkciók terén is szintet lépett, és több területen is fontos társsá válhat az életünkben.

Amikor megjelenik egy okosóra, lehet büszkélkedni a kinézetével és a beépített új technológiai vívmányokkal. A HUAWEI Watch 3 sorozat ezen a területen is kiválóan helyt áll – kezdjük a külsőségekkel. Az ívelt üveglappal szerelt, 316L rozsdamentes acélvázra épülő, elegáns óra vadonatúj koronával érkezik, amely érzékeli a különböző mértékű nyomást és érintésre haptikus visszajelzést ad. A körkörös vezérlési mód egy sor új, kényelmes és ötletes vezérlési módot ad a megszokottakhoz, és persze az sem elhanyagolható, hogy az eSIM kompatibilitásnak köszönhetően akár mobileszközként is használható, így például sportolás vagy egyéb hasonló tevékenység közben még a telefont is otthon hagyhatjuk.

A Huawei nemrég elindított saját operációs rendszere, a HarmonyOS-nek köszönhetően folyamatoan bővül az elérhető appok listája és azt is lehetővé teszi, hogy a kompatibilis eszközökkel minden szinten gyorsan és teljeskörűen kommunikáljon, így például az óra által mért egészségügyi adatok is könnyen lekérhetőek a mobilon futó Huawei Health alkalmazásból.

Társ a jóban és társ a bajban

A Huawei szerint azonban egy órának nem szabad megállnia ott, hogy egy újabb divatos és menő kütyüként használjuk. A HUAWEI Watch 3 sorozat tagjai ugyanis egy nagyon fontos feladatot is ellátnak: a modern, stressztől és milliónyi egyéb rizikófaktortól hemzsegő életvitel mellett olyan társként működnek, amelyek automatikusan rögzítik a testünk apró jeleit és képesek sokféle veszélyforrásra felhívni a figyelmünket.

A legjobb persze az lenne, ha mindenki mellett az élete összes pillanatában állna egy láthatatlan orvos, aki azonnal képes lenne jelezni a bajt, tanácsot adni az egészségesebb életvitelhez – de persze mindez ebben a formában lehetetlen. A HUAWEI Watch 3 széria tagjai azonban pont ezt teszik észrevétlenül, a csuklónkon.

Miközben végigrohanjuk és -stresszeljük a napjainkat, idegeskedünk a dugóban, az aszfaltra olvadunk a hőségben, a HUAWEI Watch 3 több szinten is figyeli, hogyan teljesítünk. A beépített bőrhőmérséklet-figyelés például jelez, ha a bőrünk túlmelegszik, és lehetőséget ad arra, hogy gyorsan tegyünk valamit az enyhülésért. A véroxigén mérése szintén nagyon hasznos és egy csomó betegséget előzhetünk meg ezen értékek ismeretében. Továbbfejlesztett technológiával méri a szívritmust, de még a balesetek esetén is magától segít: érzékeli, ha a viselője elesik, és rögtön felajánlja, hogy segélyhívást indít.

A mozgás szabadsága

Nem csak az azonnali jelzések fontosak, ezért a már említett HarmonyOS és a sokrétű kommunikációs módok segítségével hosszabb távon is megnézhetjük, hogy alakult a stressz-szintünk, a pulzusunk, de azt is megmutatja, mennyire pihentető az alvásunk – ezt könnyedén átláthatjuk a mobilos Huawei Helath appban.

Az okosórák egyre több figyelmet fordítanak a mozgás és az egészséges életmód elősegítésére, és ez a HUAWEI Watch 3 esetében kiemelten hangsúlyos. Az óra több mint 100 mozgásformát ismer, közülük 19-et profi edzőként képes segíteni , és a leggyakoribb hat mozgást automatikusan is felismeri. Az is komoly előny, hogy a telefont a sport közben nyugodtan otthon is hagyhatjuk, hiszen az eSIM technológiával a HUAWEI Watch 3 is képes hívásokat indítani és fogadni, üzeneteket küldeni, és eltévedni sem hagy a fejlett helymeghatározó funkcióinak köszönhetően.

Ez hihetetlenül sok funkció, de hogy bírja az óra energiával? Szerencsére egyáltalán nem leszünk a töltőhöz kötve: a HUAWEI Watch 3 Pro okos üzemmódban akár öt napig, ultrahosszú üzemmódban pedig 21 napig bírja egy feltöltéssel, míg a HUAWEI Watch 3 okos üzemmódban három, ultrahosszúban pedig tizennégy napig működik. A Huawei új okosórái tehát nem csak stílusos eszközök, de szinte észrevétlenül figyelnek ránk folyamatosan, miközben az áramellátás miatt sem kell aggódnunk, és nem is kell cserélgetnünk az órát, hiszen tárgyalás, futás és alvás közben is “egy személyben” felelnek azért, hogy az életünk minél jobb legyen.