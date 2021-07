Rég várt lépést tehet az Apple

Az Apple nagy eséllyel idén végre egy újratervezett iPad minivel jelentkezik, ami azért nagy dolog, mert a táblagép 2012-es megjelenése óta lényegében ugyanúgy néz ki, a mostani frissítés pedig az eszköz kilencéves történetének legalaposabb átszabása lehet – írja közeli forrásokra hivatkozva a Bloomberg.

A 20212-es iPad várhatóan vékonyabb kávákat, nagyobb kijelzőt és jobb teljesítményt kap, dizájn terén közelít majd a tavaly kiadott iPad Airhez. Az új iPad minin egyben már nem lesz helye a Home gombnak, a táblagép oldalán elhelyezett bekapcsológombba épül be a TouchID ujjlenyomat-olvasó is. Tavaly a híres Apple-elemző, Ming-Csi Kuo írt arról, hogy a következő iPad 8,5-9 hüvelykes méretben érkezhet, ami nagy ugrás az eddigi 7,9 hüvelykhez képest, kijelző terén pedig az Apple legnagyobb iPad Próján is látott Mini LED panel várható – ezzel is egybevágnak a Bloomberg információi.

Az idei iPad mini már a táblagép hatodik generációját fogja képviselni, a széria legutóbbi modellje a 2019-es, Apple Pencilt és A12 processzort kínáló modell volt.