Apple kütyü segítségével lett meg a lopott bicikli

A bostoni rendőrség az Apple AirTag nevű, gombalakú nyomkövetőjének segítségével lelt rá egy lopott drótszamárra–számolt be róla az Apple Insider. Gene Gorter kerékpárja július negyedikén tűnt el a ház elöl, a rendőrségen másnap jelentette be a lopást. Emellé megadta a biciklijére felszerelt AirTag információit is, ami egy kistáskában volt elrejtve, abban a reményben, hogy ha egyszer ellopják, a tolvajnak nem tűnik fel a kütyü.

Így is lett, mivel a rendőrség pontosan be tudta azonosítani a bicikli helyét, ami közel volt ahhoz a kukához, amibe a tolvaj behajította a táskát a benne lévő AirTaggel együtt. A rendőrök szerint mivel a tolvaj semmi használhatót nem talált a kiszsákban, ezért azt egyszerűen kidobta.

A történet ugyan egy szerencsés megtalálásról szól, az Apple mégsem elsősorban tolvajok követésére ajánlja az AirTaget, hanem a könnyen elhagyható, de fontos tárgyak, például pénztárcák, kulcscsomók figyelésére. Az apró nyomkövetőt csomó helyre aggathatjuk: háziállat nyakörvére, táskára, eszközre, vagy becsúsztathatjuk a pénztárcába. A kütyü hollétét az Apple Find My szolgáltatásával lehet követni a Lokátor appon belül, de a megtalálásban az is segít, hogy az AirTag rezgéssel és hanggal is jelez.