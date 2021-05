Ennyi volt: eltűnik a gépekről az Adobe Flash

Tavaly decemberben hivatalosan is nyugalmazva lett az Adobe Flash lejátszó, 2021. január elsejétől már nem kap biztonsági frissítéseket. Az elavult segédprogram így kifejezetten kockázatosnak számít, és bár a Microsoft eleinte csak ajánlást tett a törlésére, a későbbiekben egy határozott lépéssel le is pucolja a nyomokat a felhasználók eszközeiről. A redmondi cég blogposztja szerint júliusban válik elérhetővé a Windows 10 KB4577586-es csomagja,

ami automatikusan eltávolítja a gépekről a Flash Playert.

Ugyan a cég tavaly októberben már elérhetővé tett olyan, manuálisan telepíthető frissítéseket a Microsoft Update katalógusban, amelyekkel a felhasználók megszabadulhattak a rendszerben maradt felesleges fájloktól, a nyári csomag kötelező jelleggel, egy huszárvágással megteszi ezt.

Az Adobe 2017-ben jelentette be, hogy megválik a Flash-től, 2020-ban megszüntetik a támogatást és terjesztést, addig is csak biztonsági frissítéseket kap az elavult technológia. Ezért arra kérték a fejlesztőket, hogy álljanak át valamelyik modern, nyílt szabványra. December 31-én tényleg vége a történetnek, lezárul az 1996-ban kiadott, majd a kétezres éveket meghatározó lejátszó pályafutása. Utána nem lesz több frissítés, a letöltőoldalakról is eltűnnek telepítők, továbbá a tartalmak lejátszását is blokkolják. A cég hozzátette, hogy a felhasználók ne próbálják megkerülni a helyzetet, a kiberbűnözők legálisnak álcázott Flash Player telepítőkkel eddig is előszeretettel terjesztettek kártevőket.

Az Apple 2011-ben elhunyt vezére, Steve Jobs volt az első, aki erősen ellenezte a Flash-t amiért az sokszor nem működik megfelelően, és a hackerek is előszeretettel használják ki sérülékenységeit, ezért 2010-ben megszüntették annak támogatását iOS-en. Több biztonsági cég is arra figyelmeztette a felhasználókat korábban, hogy inkább távolítsák el gépükről a szoftvert. Az Adobe döntésének legnyomósabb oka a Flash elavultsága.

A fejlesztők nagy része átváltott már olyan nyílt szabványokra, amikkel ugyanaz a feladat elvégezhető, ami a Flash-sel is, maga az Adobe is láthatóan a HTML5 technológia felé kezdett fordulni 2015 végén. Ahogy blogposztjában írja a cég: az olyan nyílt szabványok, mint a HTML5, a WebGL és a WebAssembly beértek az elmúlt évek során, és elérhető alternatíváivá váltak a webes tartalomfejlesztésnek. A böngészőgyártók napjainkban pedig inkább már közvetlenül a böngészőbe építik a technológiákat, és nyugalmazzák a különböző beépülőket.