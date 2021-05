2023-ban jöhet az összehajtható iPhone

Míg androidos téren már szépen gyülekeznek a hajtogatható, összecsukható modellek, addig Apple fronton csak találgatások vannak. Eddig annyit lehetett hallani, hogy a rejtélyes iPhone nem a hagyományos értelemben vett összehajtható mobil lesz: két különálló, zsanérra illesztett kijelző alkothatja.

A hírhedt Apple-jós, Ming-Csi Kuo nemrég ismét megszólalt a témával kapcsolatban. Most arról beszélt, hogy az iparági források információmorzsái arra mutatnak: az összehajtható iPhone-t egy 8 hüvelykes QHD+ felbontású OLED-kijelző alkothatja majd, amit a Samsung Display szállít le. Kuo említi, hogy az Apple ezüst nanoszálas érintőkijelző-technológiáját használhat, aminek lényege, hogy a kijelzőt az emberi hajszálnál is vékonyabb ezüstszálakkal vonják be, ettől sokkal strapabíróbb. A készülék jó eséllyel 2023-ban kerül piacra, és abban az évben 15-20 millió találhat belőle gazdára – írja a MacRumors.

Az iparági elemző hozzátette, hogy az összehajtható mobilok idővel tényleg alapdarabjait képezik a nagy márkák portfólióinak, a viszonylag későn érkező Apple pedig jó pozicionálással pedig a trend legnagyobb nyertese lehet.