Ilyet sem lát minden nap: jetpackkel vált járművet egy brit katona

Nem mindennapi videót tett közzé a Gravity Industries jetpack-gyártó cég: a felvételen egy brit tengerészgyalogos látható, amint egy jetpackkel száll át egy csónakról egy hajóra. A különleges felszerelés része négy karra és hátra szerelt sugárhajtómű, amik 1000 lóerőnél is nagyobb tolóerő kifejtésére képesek. A speciális ruha akár gyors támadások végrehajtását is lehetővé teszi a katonák számára, de a Gravity Industries együttműködik az Egyesült Királyság mentőszolgálataival, hogy a mentősök nehezen megközelíthető helyeket is elérhessenek a jetpack segítségével.