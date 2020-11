Saját bivalyerős jetpackjével repked egy brit feltaláló

Richard Browning találmánya iránt a hadsereg és a mentők is érdeklődnek.

A repülés képessége évezredek óta izgatja az emberek fantáziáját. Hermész, Pán Péter, Buzz Lightyear vagy a Vasmeber szuperképessége milliónyi gyermek álmát testesítette meg a maga idejében.

Richard Browning, a Gravity Industries alapítója azonban be is teljesítette gyerekkori ábrándját, és saját, egyszemélyes repülő eszközt konstruált.

A negyvenegy éves Browning korábban olajkereskedő volt, ma feltaláló és vállalkozó.

Célja, hogy megkérdőjelezze az emberi repülés eddig ismert határait, és arra ösztönözzön másokat, hogy bennük is felvetődjön a kérdés: mi van, ha?

Nem voltak nagy üzleti terveim, egyszerűen úgy gondoltam, szórakoztató lesz

– nyilatkozta a feltaláló a Guardiannek.

Browning mindössze négy évvel ezelőtt kezdett kísérletezni a jetpackkel. „Mindig is csodálatosnak találtam a járás, futás képességeit. Úgy gondoltam, hogy ha egy hiányzó komponenst, a lóerőt hozzákapcsolom a testhez, képesek leszünk a repülésre is.”

Eleinte 2-2 mikro-gázturbinát csatolt a karjaihoz, és egy mezőn próbálgatta „szárnyait”. Amikor ez kevésnek bizonyult, újabb turbinákat adott a már meglévőkhöz, és addig-addig próbálkozott a repüléssel, amíg meg tudta magát tartani néhány méterrel a föld felett. A jetpack végső változata 1050 lóerős, és öt mini sugárhajtóművel működik, ebből kettő-kettő a kézen, egy pedig a hátizsákban helyezkedik el.

Ez az eddig ismert egyik legnagyobb teljesítményű és leggyorsabb jetpack.

A szórakozás mellett Browning tevékenységének érzelmi oka is van: édesapja szintén feltaláló volt, aki otthagyta polgári állását, hogy fejlessze találmányait, ám ötleteiből nem tudott pénz csiholni. Elkeseredésében öngyilkos lett. Fia ekkor tizenöt éves volt.

„Ha visszapillantok, az egész utam egy beteljesületlen álom megvalósulása. Apám egyike a többezer embernek, akik nem tudták valóra váltani ötleteiket. Ez a kudarc aztán az életébe került. Ennek tudatában nőttem fel, ezért nyilvánvalóan szeretem a kihívásokat. Amikor belemerülök, arra gondolok: Istenem, most valami olyat csinálok, amit édesapám nagyon szeretett volna” – nyilatkozta a Wired magazinnak.

Nem csak Browning próbálkozott a jetpack technológia létrehozásával, a mikroturbinák feltalálása több tudóst is hasonló útra vitt.

2008-ban egy svájci pilóta, Yves Rossy mikroturbinával hajtott szárnyat viselve lépte át a La Manche csatornát. Ugyanebben az évben egy David Mayman nevű ausztrál vállalkozó bemutatta a JB-9 nevű jetpackjét, majd körberepülte a Szabadság-szobrot. 2019 augusztusában Franky Zapata francia feltaláló szintén átkelt a La Manche csatornán, a Flyboard Air nevű hoverboard-szerű eszköz tetején állva.

Idén ősszel pedig már kétszer titokzatos jetpackes alakot láttak a Los Angeles-i légtérben, előbb egy amerikai, majd egy kínai utasszállító repülőről. Az eseteket az FBI is vizsgálja, mert bár korábban több feltaláló is készített már jetpacket, próbálkozásaik a hatóságok által engedélyezett repülések voltak, és szigorú óvintézkedések mellett zajlottak.

Browning találmányára már szemet vetett az amerikai és brit hadsereg, valamint a Great North Air mentőszolgálat is. A jetpack öt-tízperces repülési ideje ugyanis lehetővé tenné a mentősök számára, hogy rövid idő alatt egyébként megközelíthetetlen helyszínen lássák el a betegeket. A szervezetet képviselő Andy Mawson szerint a jetpack egy 10-15 kg-os mentőcsomag szállítására is alkalmas lehet. A mentős lábához kötött készletben így a gyógyszereken kívül egy könnyű defibrillátor is el tudnak helyezni. „Úgy gondoljuk, ez a technológia lehetővé teheti számunkra, hogy minden eddiginél gyorsabban elérjünk néhány beteget. Sok esetben ez enyhítené a páciens szenvedését, bizonyos esetekben pedig akár életet is menthet” – mondta Mawson. Browning szerint ha három-négy kilométeres körzetben kell átjuttatni egy embert aknamezők vagy folyók felett, akár földrengés vagy más katasztrófa sújtotta zónákon, a jetpack a jelenleg rendelkezésre álló leggyorsabb lehetőség.

Az említett hivatalos szerveken kívül az utóbbi időben a brit nagyközönség is mindinkább figyelemmel kíséri Browning találmányát. „A koronavírus-járvány, a brexit, vagy éppen a Trump-kormányt körüllengő negatív hangulat is elősegítette, hogy az emberek érdeklődni kezdjenek a szabadság, súlytalanság, kötetlenség érzése iránt. A nagy médiavisszhang szerintem valójában ehhez köthető” – véli a feltaláló.

Arra kérdésre, hogy személyes használatra eladja-e találmányát, Browning így válaszolt: „Ugyan eladtunk már néhányat ilyen célra, de csak olyan embereknek, akiket kiképeztünk a jetpack használatára. Ez az eszköz olyan, mint egy Forma 1-es autó. Veszélyes lehet, ha nem tudod, pontosan hogyan használd” – mondta Browning, aki

szeretné másik gyermekkori vágyát, a láthatatlanság képességét is megvalósítani.

Kép: AFP