Új minilejátszó épül be a Facebookba

A Facebook egy hete jelentette be, hogy mobilalkalmazásában hamarosan számos olyan új funkciót kezd el tesztelni, amik az élő beszédben történő csevegést támogatják. Ekkor merült fel többek közt a Spotify-jal való megállapodás is, melynek keretén belül a streamingszolgáltatás lejátszója a jövőben beépül a mobilappba.

Ugyan szélesebb körben csak valamikor a nyár folyamán lesz ennek látható gyümölcse, de 27 országban már megjelent a Spotify minilejátszója. Ennek köszönhetően a streamingszolgáltatás tartalmai úgy hallgathatók, hogy ahhoz nem kell kilépni a Facebook appból.

A jó hír, hogy a lejátszó akkor is aktív, ha a netező tovább görgeti a hírfolyamot, vagy aktiválja a képernyőzárat, így a háttérben is hallgathatja a hírfolyamból elindított zenét vagy podcastet.

Spotify’s new music player debuts in Facebook apps on iOS and Android https://t.co/sTKwzxr1Uz pic.twitter.com/QzKvITRAgV

— Engadget (@engadget) April 26, 2021