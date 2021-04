A Facebook megmutatta, hogyan koppintja a Clubhouse-t

Pár hónapja hallani róla, hogy a Clubhouse sikerén felbuzdulva a Facebook sem akar kimaradni a hangalapú közösségi médiából. A közösségi óriás friss bejelentése szerint a fő Facebook mobilalkalmazásban hamarosan számos új funkciót kezdenek el tesztelni, melyek az élő beszédben történő csevegést támogatják. Érkeznek a dedikált, kifejezetten audiós beszélgetésekre szánt csetszobák, a podcastek, illetve a rövid hangklipek.

Az audió csetszobákat (Live Audio Rooms) a facebookos csoportokon belül lehet majd létrehozni, de elérhetővé teszik a közszereplők számára is. A megoldás lényegében tényleg a Clubhouse ötletét koppintja: az élő csetszobák szervezői által tartott tematikus beszélgetésekbe más felhasználók is becsatlakozhatnak hallgatóként, és hozzá is szólhatnak, amennyiben jelzik szándékukat.

Sejthető volt, hogy idővel a Facebook komolyabban kezd foglalkozni a podcastokkal, a kérdés csak az volt, milyen formában. A tartalmakat ajánló algoritmus idővel podcasteket is behúz majd a hírfolyamba, és a cég megállapodott a Spotify-jal is abban, hogy a streamingszolgáltatás lejétszója beépüljön a mobilalkalmazásba, ennek valamikor nyáron lesz meg a gyümölcse.

Az úgynevezett Soundbites funkciót pedig az önkifejezés új módjaként emlegeti a cég, ezzel lényegében rövid hangklipek készíthetnek a felhasználók, amelyek a hírfolyamban jelennek meg.

A funkciók egyelőre nem érhetők el mindenkinek, a következő hetekben is még csak tesztüzemben válnak láthatóvá szűkebb körökben.