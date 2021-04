Furcsa dolog történik, ha arra kérnek egy Teslát, hogy „nyissa ki a segglyukát”

A Tesla elektromos autóinak szoftvere eddig is rejtett pár furcsa meglepetést, elég csak a nagy port kavaró fingómódra gondolni, és úgy tűnik, hogy a fejlesztők altáji humor iránti rajongása nem ismer határokat. Egy tesla_master nevű Twitter-felhasználó valamilyen úton-módon rájött arra, hogy hangutasítással is lehet vezérelni a villanyautó töltőnyílását. Hogy a port kinyíljon, ezt a mágikus parancsot kell az autónak címezni:

Mondani sem kell, hogy a tweet megjelenése után a YouTube-on sorra jelentek meg a videók, amik a varázsige működését mutatják a Model S és a Model 3 típusú autókon. Azonban nem minden modellen ugyanaz az eredmény, van, mikor a kesztyűtartót, vagy a csomagtartót nyitja ki a parancs.

If you say “open butthole” to your Tesla; the charge port will open. 💀💀

— Christian 🌎🚀 (@tesla_master) April 9, 2021