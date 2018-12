Parancsra finganak a Teslák, hatféleképpen is

A Tesla autók szoftvere rendkívüli frissítést (9.0.2018.48.12) kapott, amivel pár szokatlan újdonság is bekerült Elon Muskék járműveibe. A Tesla S/3/X modellek tulajdonosai őrült dilis funkciókkal csalhatnak mosolyt saját maguk és mások arcára, de van egy olyan sejtésünk, hogy ez már megint egy furcsa PR-fogás.

Az egyik a „Romance Mode”, amivel a Tesla központi kijelzőjén pattogó tábortűz jelenik meg, és a jelenethez illő hanghatások szűrődnek ki a hangszórókból, köztük Marvin Gaye Sexual Healing című dala is felcsendül. Az autentikus érzéshez persze dukál a feljebb csavart fűtés is, így a romantikus módot bekapcsolva még étterembe se kell menni, hogy egy hangulatosat randizzon az ember.

A másik mód már kevésbé romantikus, inkább komikus – legalábbis azoknak, akik kedvelik az altáji humort. Az „Emissions Testing”, azaz „kibocsátás tesztelés” módot valószínűleg senki nem az eredeti néven hívja majd, hanem nemes egyszerűséggel csak fingmódként terjed el a köztudatban.

A szoftverben hat különböző szellentési hang közül lehet választani, és mindegyik valamilyen módon kapcsolódik Muskhoz. A Not a Fart, Short Shorts Rapper, Falcon Heavy, Ludicrous Fart, Neurastink, Boring Fart elnevezésű hangeffekteket nem muszáj célirányosan elsütni, van egy random mód is, amivel véletlenszerűen egyszer csak valamelyik „kicsúszik” az autó hangrendszeréből.

A Twitteren valaki azt az ötletet is felvetette, hogy esetleg mobilappon keresztül a távolból is be lehetne játszani a bélgáz-hangokat. Példaként említette, hogy mennyire vicces lenne ezzel szórakozni akkor, amikor a felesége ül a kocsiban a barátnőivel, ő meg közben otthon van. Musk csak annyit válaszolt: „Ok”, mellé persze odabiggyesztett egy röhögő fejet, meg egy kis pajzán légfuvallat-emojit is.