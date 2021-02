További hálózatfejlesztést terveznek az internetszolgáltatók

Ezektől az átverésektől kell most leginkább tartani a neten

További hálózatfejlesztéseket terveznek az internetszolgáltatók Magyarországon, mivel a kijárási korlátozások bevezetése, és a távmunka általánossá válása miatt az adatforgalom átlagosan 30 százalékos emelkedését mérték a hálózataikon – közölték a cégek az MTI érdeklődésére szerdán.

A nethasználat helyszíne is megváltozott

A Telenor hálózatán a tavaly márciusi kijárási korlátozások bevezetése után hirtelen mintegy 30 százalékos adatforgalmi növekedést mért. A lezárások nem csak a hálózati adatforgalmat növelték meg, hanem megváltozott az internethasználat helyszíne is, a korábban zsúfolt csomópontok kiürültek, az alvó városokban hirtelen megnövekedett a forgalom. Ezekre azonnal reagálva több mint 200 helyszínen finomhangolták a hálózatot. Az első időszak forgalom-növekményéhez képest az internetezési láz az év második felére valamelyest csökkent, de az évről-évre megszokott növekvő adatforgalmi tendenciát 2020 második fele még így is felülmúlta.

Egy mobilszolgáltató „békeidőben” is folyamatosan fejleszti és hangolja a hálózatát a változó területi és mennyiségi igényekhez igazodva, a járvány miatt mindezt gyorsabban és nagyobb léptékben kellett megtenni. Az alkalmazott technológia lehetővé tette a nagymértékű növekedés magas szintű kiszolgálását, a Hipernet hálózat kiválóan vizsgázott, de a fogyasztói igények tovább fognak növekedni, így további beruházásokra van szükség – írta a szolgáltató.

A Telenor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) aukcióján már 2020 májusában megszerezte Magyarországon a legnagyobb egybefüggő, 140 MHz-es frekvenciablokkot a 3600 MHz-es tartományban, ami elsősorban a szupergyors hálózat kiépítését segíti, idén pedig jelentős sávot szerzett a 900 MHz-es tartományban, ami további területi lefedettség kiépítését teszi lehetővé.

A Vodafone-nál is jelentőset ugrott a forgalom

A Vodafone Magyarország közölte: folyamatosan figyelik a hazai járványhelyzet változásait és a kormánnyal szorosan együttműködve alakítják ki az intézkedéseket a lakosság és a cégek hatékony támogatásához a koronavírus jelenlegi szakaszában is. A cég a vezetékes és a mobilhálózatán egyaránt átlagosan 30-40 százalékos forgalomnövekedést mért a koronavírus-korlátozások bevezetése óta.

A szolgáltató tájékoztatása szerint annak érdekében, hogy a távmunka és távoktatás alatt is biztosítsa ügyfeleinek a zavartalan munkavégzést, az elmúlt időszakban több milliárd forintos beruházásokat hajtott végre, amivel a hálózatait fejlesztette, illetve a hálózatkapacitást bővítette.

A DIGI is erősít

A DIGI az MTI érdeklődésére közölte: már tavaly tavasszal feltérképezték az extrém hálózati terhelési pontokat országszerte, és mindenhol, ahol szükséges volt, erősítették a hálózati, valamint adatközponti kapacitásokat. Az a céljuk, hogy minden előfizető otthonába eljusson a száloptika, hiszen ez a technológia jelenleg a legkorszerűbb.

Ennek a költségét a cég nem közölte, azt írták: egyetlen forint sem kidobott pénz, amit a hálózatuk fejlesztésére, vagy adott technológiai probléma, például túlterhelés elhárítására költenek. Idén is gőzerővel dolgoznak a gerinchálózat, valamint a mobilhálózat bővítésén és lefedettségének sűrítésén.

A Telekomnál 75 százalékot ugrott a vezetékes hangforgalom

A Magyar Telekom is jelentős forgalombővülésről számolt be. Azt írták, a Telekom vezetékes és mobil hálózata tavaly, a koronavírus első hulláma alatt a távmunka és távoktatás következtében extrém módon megnövekedett forgalmat is jól bírta. Az első hullám csúcsidőszakában (2020. tavasz) a vezetékes hangforgalom 75 százalékos, a mobil hangforgalom 45 százalékos, a vezetékes és mobil adatforgalom pedig egyformán nagyjából 30 százalékos megugrást mutatott.

Adataik szerint az egy előfizetőre jutó havi átlagos mobil adatforgalom 40 százalékkal nőtt 2020 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a lakossági ügyfelek erős keresletének köszönhetően, a vezetékes internetet igénybe vevők száma pedig 7,4 százalékkal 1,299 millióra nőtt. A vezetékes adatforgalom 34 százalékkal nőtt 2020-ban.

A CAPEX költés (beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba) a spektrum licensz díj nélkül 13,0 százalékkal 26,5 milliárd forintra nőtt 2020 harmadik negyedévében és 75,0 milliárd forintot tett ki 2020 első kilenc hónapjában, ami 17,8 milliárd forintos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A növekedést jórészt az optikai hálózat fejlesztéséhez és a mobilhálózat modernizációjához kapcsolódó beruházások okozták – közölte a szolgáltató.