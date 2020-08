Még jobbá válik az Android hasznos funkciója

Az Android operációs rendszer a nyolcadik verzió, az Oreo óta támogatja a jelszavak natív automatikus kitöltését, ami a visszajelzések alapján néha a kelleténél lassabban működik. A Google is úgy döntött, hogy továbbfejleszti a funkciót: az Android 11-ben újfajta metódust vezet be az automatikus kitöltésre, amibe bevonják a virtuális billentyűzetet is, legyen szó a Gboardról, vagy valamilyen külsős alternatíváról.

A frissítéssel a javasolt jelszavak, kártyaadatok és címek nem egy legördülő menüben fognak előbukkanni a szövegbeviteli mezőből, hanem a virtuális billentyűzeten kapnak helyet – ezzel a folyamat gördülékenyebbé válik, lévén az automatikus kitöltéshez az appokban és weboldalakon először fel kell ismerni a beviteli mezőt a rendszernek, ami nem mindig sikerül rögtön.

Mivel a billentyűzetek és jelszókezelők fejlesztőinek is implementálniuk kell a megoldást, ezért cégtől függően akár több hetet is várni kell majd az Android 11 kiadása után, hogy használható legyen.

