Így tüntetheti el a Gmail zavaró elemét

Május közepe óta Magyarországon is díjmentesen elérhető a Google Meet videókonferencia-szolgáltatás, amit a Gmail levelezőbe is integráltak. A Meethez kapcsolódó két gyorsgomb (megbeszélés indítása, csatlakozás) a levelek kezelésére szolgáló funkciók alá került a bal oldali menüben, míg a Hangouts-csetet lejjebb helyezték. Ám aki nem használja a Google Meetet, annak minden bizonnyal teljesen felesleges a szolgáltatás eszköztáron való megjelenítése, és amellett, hogy foglalja a helyet, zsúfoltabbá teszi a menüt is.

A jó hír, hogy pár kattintással megszabadulhatunk tőle. Mindössze ennyi az egész, amennyiben asztali böngészős verziót használ:

Nyissa meg a Gmailt!

Navigáljon a beállításokhoz a jobb felső sarokban látható fogaskerekes ikonnal!

Válassza a Csevegés és megbeszélés fület!

Itt pedig a Meet szekció alatt jelölje be a Meet szakasz elrejtése a főmenüben beállítást!

A mobilalkalmazás esetében szintén a beállítások alatt kell keresnünk a Megbeszélés szekciót, ahol a Megbeszélés lap mutatása a videóhíváshoz opció mellett vegyük ki a pipát, amennyiben zavar minket a Meet.

(Kiemelt kép: GettyImages)