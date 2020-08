Donald Trump azt mondja, ő hozta vissza halottaiból a NASA-t

Már hozzászokhattunk, hogy bármi jó, ami a világon történik, mind Donald Trump érdeme – most például azt is a saját zsenialitásának tulajdonította, hogy a NASA jól működik. Az USA elnöke Twitteren elmélkedett a dologról, méghozzá egy, a SpaceX sikerét taglaló poszt megosztásával, ami még csak nem is közvetlenül a NASA, hanem Elon Musk vállalatának érdeme.

NASA was Closed & Dead until I got it going again. Now it is the most vibrant place of its kind on the Planet…And we have Space Force to go along with it. We have accomplished more than any Administration in first 3 1/2 years. Sorry, but it all doesn’t happen with Sleepy Joe! https://t.co/PRebGIEJaq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2020