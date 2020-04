Van egy piac, aminek jót tett a koronavírus

Az új koronavírus-járvány miatti intézkedések a legtöbb országban már márciusban életbe léptek, érzékenyen érintve számos szektort, ugyanakkor a videojátékok piaca szemlátomást profitált a pandémiából, legalábbis erre utalnak az amerikai The NPD Group adatai, melyek szerint a Nintendo Switch konzolok eladása idén márciusban a duplájára nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Emellett a már abszolút kifutónak számító, idén hétéves PlayStation 4 és Xbox One játékgépek eladásai is 25 százalékkal nőttek 2019. márciusához képest az Egyesült Államokban, ami azt mutatja, hogy rengeteg ember fordult a videojátékok felé az önkéntes vagy kötelező izoláció során.

A Nintendo óriási növekedésében persze közre játszott az is, hogy márciusban jelent meg az elképesztően népszerű Animal Crossing: New Horizons videojáték, amiből csak Japánban 1,8 millió példány fogyott mindössze három nap alatt, és az NPD adatai szerint is az idei második legjobban fogyó program az USA-ban. Kétségtelen, hogy az új Animal Crossing nagyban hozzájárult a Nintendo Switch eladások kövekedéséhez, ugyanakkor más játékok esetében is látszik, hogy a koronavírus-járvány semmilyen hatással nincs az eladásokra, sőt feltételezhető, hogy az

otthon maradt emberek többet költenek játékokra mint korábban.

Ezt látszik alátámasztani, hogy az április elején megjelent Resident Evil 3-ból öt nap alatt két millió példányt értékesítettek, és az április 10-én megjelent Final Fantasy VII Remake-ből pedig 3,5 milliónál is több fogyott három nap leforgása alatt.

Azt persze ennek ellenére sem lehet kijelenteni, hogy a videojáték ipart nem érintette érzékenyen a járvány, hiszen a home office-ba kényszerült fejlesztők miatt több program megjelenési dátumát eltolták: ide tartozik az idei év egyik legjobban várt játéka, a The Last of Us Part II is, ami eredetileg május 29-én került volna a boltok polcaira, de ezt a kiadó és a fejlesztő ezt a dátumot visszavonta, és jelenleg nincs is pontos információ arról, hogy mikor jelenik meg a posztapokaliptikus videojáték új része.

Kiemelt kép: COLLANGES / BSIP / BSIP via AFP