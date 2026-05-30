„Éltem már együtt John Wickkel és Neoval is” – Keanu Reeves barátnője elmesélte, milyen a színész a magánéletben

Bár Keanu Reeves híresen igyekszik vigyázni arra, hogy a magánélete ténylegesen privát maradjon, most barátnője, a festő Alexandra Grant elárult pár dolgot arról, milyen is valójában a közös életük a színésszel – számol be az Entertainment Weekly. Az új infók alapján pedig nagy az összhang köztük, ha alkotásról van szó.

Mindig annyira megértő és hálás, épp ezért a visszajelzéseivel is mindig nagyon óvatos, amit én is el tudok mondani magamról. Mindig tiszteletben kell tartani a másikat, és hagyni, hogy a saját útját járja

– fogalmazott Grant, aki hozzátette, már attól elalél, ha a szerelméről mesélhet valakinek.

A festő elmondta, az alkotói folyamataikat rendkívül jól meg tudják beszélni egymással, de az sem jelent problémát, ha teret kell adni a másiknak, hogy egymástól függetlenül is érvényesülni tudjanak. Épp ezért megértéssel fordul az iránt is, amikor Reeves teljesen elmerül az egyik általa alakított karakterben. „Azt mondanám, hogy a kölcsönös tisztelet a kulcs” – foglalta össze Grant, aki úgy érzi, a színésszel rendkívül hasonlóan gondolkodnak, amikor egy-egy fontos projektről van szó.

Minden projektnek megvan a maga önállósága, a saját rajta munkálkodó csapata, a maga szabályrendszere, van eleje, közepe, és vége. Mindketten ilyen projekteken dolgozunk, tehát mondhatni éltem már együtt John Wickkel és Neoval is

– fejtette ki a festő.