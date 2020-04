Kína a koronavírus mellett sem feledkezik meg a hongkongi tüntetőkről

Világszerte március 20-án került a boltokba a Nintendo Switch exkluzív Animal Crossing: New Horizons videojáték, ami villámgyorsan hatalmas népszerűségre tett szert. Bár Kínában hivatalosan nem kapható, hiszen az állami szervek nem engedélyezték a megjelenését, de szürke importból így is hozzá lehet jutni.

Legalábbis egy darabig így volt, ugyanis a kínai hatóságok elkezdték ellehetetleníteni a terjesztést, miután világossá vált, hogy a közösségépítésben és az önkifejezésben is erős játékot a koronavírus miatt a négy fal közé szoruló hongkongi tüntetők arra használják, hogy virtuális demonstrációk keretében szólaljanak fel a városállamot fenyegető kínai nyomás ellen.

Daniel Ahmad az ázsiai piacokra specializálódatt piaci elemző a napokban arról számolt be a Twitteren, hogy a kínai játékosok a megjelenést követően főleg a Taobao nevű online piactéren keresztül szerezhették be a játék amerikai, japán vagy európai verzióját, ugyanakkor múlt pénteken a kereskedő bejelentette, hogy többet nem tudnak importálni a játékból, és az oldalon az Animal Crossingra rákeresve eltűnt az összes találat, az érdeklődők csak üres oldalakat kapnak eredményként.

Animal Crossing is Fast Becoming a New Way for Hong Kong Protesters to Fight for Democracy! The #Covid_19 pandemic has halted public demonstrations, so protesters are taking their cause to #AnimalCrossing.https://t.co/A599kjlYsV

(This is my island!) pic.twitter.com/vjBhzw1nUa

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) April 2, 2020